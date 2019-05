La Ue dice basta con i centri: ora case e soldi per 30mila profughi in Grecia

La decisione non mancherà di suscitare le consuete polemiche, ma la Commissione di Bruxelles ha deciso che d’ora in avanti sull’inserimento dei profughi si cambia registro e politica. Basta soprattutto con l’emergenza: entro fine anno saranno 30mila i profughi arrivati in Grecia che potranno vivere in veri e propri appartamenti, sia nelle isole, ma soprattutto nelle città elleniche. I richiedenti asilo riceveranno anche assistenza finanziaria diretta. Tutto grazie al nuovo programma denominato “Sostegno d'emergenza all'integrazione e alla sistemazione abitativa” (Estia) lanciato oggi a Atene dalla Commissione europea. È una «svolta» rispetto ai progetti umanitari del passato, poiché si punta a far uscire i profughi dai campi e ad integrarli nel territorio.



La Commissione europea ha offerto 209 milioni di euro in nuovi aiuti di emergenza per la Grecia per aiutare i rifugiati bloccati nel Paese, dalla chiusura della cosiddetta strada balcanica, ad affittare case e pagare per le necessità di base quotidiane con una carta di credito per evitare uso del contante e controllare eventuali abusi.



Circa 62.000 rifugiati e migranti, soprattutto siriani, afghani e iracheni diretti verso l'Europa settentrionale, sono rimasti bloccati in Grecia da quando i paesi europei hanno chiuso i loro confini nel marzo dello scorso anno.

La maggior parte vive in campi sovraffollati sulle isole della Grecia a ridosso delle coste turche spesso scossi da esplosioni di violenza. Lo schema, annunciato in collaborazione con l’Unhcr, l’Agenzia per i rifugiati delle Nazioni Unite, fornirà 22mila case in affitto nelle città della Grecia continentale e circa 2.000 posti sulle isole.

Aumenterà il numero di rifugiati che vivono in appartamenti affittati in Grecia fino a 30mila entro la fine del 2017, ha dichiarato la Commissione.

«I nostri nuovi piano di finanziamenti sono un cambio di paradigma su come offriamo aiuti per migliorare la vita delle persone», ha dichiarato Christos Stylianides, commissario Ue per gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi.

«Lo scopo di questi nuovi progetti è quello di inserire i rifugiati fuori dai campi e negli alloggi di tutti i giorni e aiutarli ad avere vita più sicura e normale», ha detto. Una parte dell'aiuto porterà a fornire ai rifugiati una carta con un limite mensile per aiutarli a pagare i bisogni fondamentali come il cibo, i farmaci ei trasporti pubblici.

Con questo ultimo finanziamento Bruxelles ha più che raddoppiato il sostegno urgente della Ue alla Grecia per un totale di 401 milioni di euro.

«L'Europa significa solidarietà e questa è la decisione di oggi», ha dichiarato il commissario europeo per la migrazione, Dimitris Avramopoulos. In sostanza il finanziamento deciso oggi si aggiunge ai 192 milioni di euro impegnati nel quadro dello strumento di sostegno di emergenza Ue nel 2016 e rappresenta quindi più di un raddoppio del sostegno di emergenza erogato alla Grecia, che raggiunge così 401 milioni di euro.

Complessivamente il sostegno che, attraverso vari tipi di finanziamento, l'Unione europea ha mobilitato a favore della Grecia per aiutarla a gestire la migrazione e le frontiere esterne è di oltre 1,3 miliardi di euro (fino al 2020), quasi quanto il Fmi dovrebbe versare (1,6 miliardi di euro) ma non ha ancora deciso di fare perché non ritiene il debito greco «sostenibile».

