Il Venezuela allo stremo vota la Costituente

Difficile vivere a Caracas e persino arrivarci dopo che la maggior parte delle compagnie aeree internazionali ha sospeso i voli verso il Venezuela. Il governo del presidente Nicolas Maduro è sempre più isolato e arroccato ma non molla.In una Caracas blindata e in un intero Paese alla fame sono pochi coloro che, in tempi brevi, prefigurano una svolta. La Revolución Bolivariana, lanciata nel 1999 dall’ex presidente Hugo Chavez, si è polverizzata in una crisi politica, economica, finanziaria e sociale.

Domani si vota per la formazione di una Assemblea costituente composta da 540 membri: «Questa elezione rappresenta una soluzione al conflitto e un passo in direzione della pacificazione», secondo il governo. «Un colpo ferale e definitivo alle istituzioni democratiche» , secondo l’opposizione. Gli ultimi mesi sono stati drammatici: una campagna elettorale senza esclusione di colpi, manifestazioni, violenze e un bilancio di oltre cento morti negli scontri di piazza. I due blocchi si fronteggiano, in un tessuto sociale e soprattutto economico ormai disgregato e disarticolato.

I punti chiave della riforma

I 540 membri saranno eletti in forma settoriale (364) e in ambito territoriale (176). I pilastri della riforma prevedono che i membri dell’Assemblea provengano da otto categorie: lavoratori, contadini, studenti, portatori di handicap, indigeni, pensionati, imprenditori sociali e consigli comunali. L’opposizione sostiene che questa metodologia avvantaggi il governo che dispiega le sue forze nel sindacato e nelle associazioni di categoria. In altre parole verrebbe limitata la trasparenza e minato il principio di universalità del voto. Il presidente del Parlamento, Julio Borges, schierato tra gli oppositori, ha dichiarato in varie occasioni che «l’Assemblea costituente va contro la Costituzione».

Nicolas Maduro è l’erede politico di Hugo Chavez, deceduto nel 2013. Ma a differenza del suo mentore e predecessore Maduro non possiede carisma, capacità di comunicazione; e soprattutto gli mancano i ricavi in dollari di cui ha beneficiato Chavez per lunghi anni in cui il petrolio veleggiava attorno ai 100 dollari al barile.

Economia e politica in mano ai militari

Un terzo dei ministri e la metà dei governatori appartengono alle Forze armate che oltretutto ricoprono incarichi pubblici di grande rilievo: molte attività finanziarie, i porti, la distribuzione di alimenti. Il presidente Maduro ha finora contato sul loro appoggio che però oggi non è più molto solido. Il passato di Maduro (autista e poi sindacalista) non si è mai intrecciato con il potere militare che oggi pare diviso e non più disposto a sostenere a ogni costo il governo. Il generale Porfirio Lopez guida la fronda e cavalca il malcontento della popolazione; oggi molti di coloro che appartengono alle classi sociali più povere si sono allontanati da Maduro. Lo stipendio medio mensile, pagato in bolivares, equivale a 15 dollari al mese e la maggior parte dei beni di consumo viene acquistata al mercato nero.

Il contesto economico è gravemente deteriorato: inflazione al 700% annuo, disoccupazione alle stelle, crollo del Pil, una svalutazione del bolivar, la moneta, ormai senza fine. Il Venezuela è uno dei Paesi con le maggiori riserve petrolifere, eppure la recessione che lo attanaglia sembra non finire mai.

Il gruppo energetico nazionale, Pdvsa, patisce la crisi per i prezzi del petrolio in calo e per la dipartita di varie compagnie internazionali. L’Eni resiste. L’amministratore delegato Claudio Descalzi ha dichiarato: «Abbiamo smesso di investire ma stanno procedendo le nostre attività di produzione di gas, per cui non abbiamo particolari problemi perché le operazioni sono offshore. Abbiamo una esposizione di circa 400 milioni di euro e siamo attenti ogni giorno per assicurare la produzione e soprattutto la sicurezza degli impianti».

Il Parlamento depotenziato

Quella in corso è una deriva antidemocratica. La maggioranza dell’opposizione nel Parlamento unicamerale di Caracas (109 seggi contro i 55 del chavismo) non ha mai di fatto esercitato alcun potere; non solo, il Tribunale Supremo di Giustizia (Tsg) ha dichiarato illegale il potere legislativo nel gennaio del 2016, in base a denunce di brogli per l’elezione di alcuni deputati. E nel marzo scorso il Tsg ha emesso due sentenze nelle quali aboliva l’immunità parlamentare dei deputati e assumeva in toto le competenze del legislativo. La Procuratrice Generale, Luisa Ortega Diaz, ha definito queste sentenze «golpiste».

Eccola qui, in versione latinoamericana: la maledizione dell’oro nero.

