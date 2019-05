L’Eurozona si è risvegliata: il Pil accelera a +0,6% (+2,1% in un anno)

Il Pil dell’Eurozona, corretto per gli effetti del calendario, è aumentato dello 0,6% sia nell’area dell’euro (E-19) che nell’Unione europea a 28 nel secondo trimestre del 2017, rispetto al trimestre precedente. E' la stima preliminare flash di Eurostat. Nel primo trimestre del 2017 il Pil era cresciuto dello 0,5% in entrambe le zone.

Rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, il Pil corretto per gli effetti di calendario è aumentato del 2,1% nell’Eurozona e del 2,2% nell’Ue a 28 nel secondo trimestre del 2017, dopo aver segnato +1,9% e + 2,1% nel trimestre precedente.

Qualche giorno fa lo stesso Fondo monetario internazionale aveva rivisto al rialzo le stime 2017 per diversi Paesi dell’area euro, incluse Francia, Germania, Italia e Spagna, per le quali la crescita nel primo trimestre 2017 è stata sopra le attese. Nell’Eurozona le stime del Fmi sono state alzate per quest’anno a +1,9% (da +1,7%) e per il 2018 a +1,7% (da +1,6%), mentre negli Stati Uniti la crescita è stata ridimensionata a un +2,1% sia per il 2017 sia per il 2018 (contro la precedente stima di +2,3% e +2,5%), comunque in miglioramento rispetto al +1,6% dell’anno scorso.

Maurice Obstfeld, direttore del Research Department del Fmi, aveva sottolineato la possibilità che in Europa continentale la crescita risulti alla fine ancora più forte «in quanto i rischi politici sono diminuiti». Tuttavia l’Italia resterà assieme al Giappone il fanalino di coda tra i Paesi del G7, con un Pil previsto in crescita dell’1,3% (contro lo 0,8% ipotizzato tre mesi fa), che dovrebbe decelerare l’anno prossimo al +1 per cento.

