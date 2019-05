Due Boeing destinati alla Russia finiscono nella flotta di Trump

Mentre per volere di Robert Mueller, procuratore incaricato di indagare dei rapporti tra l'entourage di Donald Trump e la Russia, il caso è finito davanti al Grand Jury, gli affari tra Usa e Russia tirano in ballo anche l’aeronautica statunitense. Questa ha infatti di recente raggiunto un accordo con Boeing per due 747 jet destinati all’Air Force One presidenziale, approfittando di uno sconto inusuale su aerei un tempo destinati alla Russia. «Abbiamo fatto un ottimo affare, sono contento», ha dichiarato venerdì scorso il Segretario dell'Aeronautica Heather Wilson in un'intervista.

La transazione è finalizzata alla modernizzazione dell’Air Force One dopo che il presidente Donald Trump ha criticato i suoi costi, ha minacciato di annullare l'ordine e successivamente si è vantato di aver saputo negoziare con Boeing per ridurre le spese.

Un affare sfumato in Russia

In realtà, gli Stati Uniti hanno acquistato gli aerei che erano originariamente destinati nel 2015 alla Transaero Airlines, un vettore russo che però non ha mai firmato gli accordi perché di lì a poco è fallita.

La forza aerea non ha rivelato il prezzo per i due aerei, sostenendo che il prezzo pagato sarebbe sensibile alla concorrenza commerciale. «Questo sconto è un passo significativo per assicurare un programma di sviluppo a prezzi accessibili», ha dichiarato Darlene Costello, vice segretario della forza aerea per l'acquisizione. «In futuro continueremo a cercare risparmi su costi e opportunità» ha aggiunto. I comitati di difesa del Congresso avevano già approvato un piano per trasferire nell’anno in corso 195 milioni di dollari di fondi alla difesa. Dall’altro Boeing si è resa disponibile ad offrire un prezzo favorevole se il contratto fosse stato concluso entro questo mese. Il prezzo di listino degli aerei è di 386,8 milioni di dollari.

Costi miliardari per Air Force One

Gli aerei avrebbero comunque bisogno di modifiche estese e costose per trasformarli nelle fortezze volanti che traghettano i presidenti Usa in tutto il mondo. Secondo l'analista di Bloomberg Robert Levinson, la più recente verifica fatta da Air Force stima che il programma Air Force One peserà circa 3.51 miliardi di dollari fino al bilancio 2022. La Us Air Force prevede che l'aeromobile possa sostenere i lunghi voli tra i continenti mentre a bordo ci sono il presidente, la sua famiglia e il suo enturage. Devono inoltre essere dotati di comunicazioni altamente avanzate e sicure e di sistemi di difesa all’avanguardia.



