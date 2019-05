L’asse franco-tedesco prepara l’offensiva contro Apple e Google

Protezionista con l’Italia nella vicenda Fincantieri-Stx, il ministro francese delle finanza Bruno Le Maire si scopre rigorista contro Apple, Google, Facebook, Amazon e tutti i colossi tech che eludono il fisco strappando quote di mercato alle imprese del Vecchio continente. Ma con un obiettivo ancora più ambizioso: armonizzare il quadro fiscale dell’Eurozona.

La Francia sta infatti lavorando con la Germania per presentare «regole semplificate» per un «tassazione reale» al vertice Ue di Tallinn, in Estonia, a metà settembre, ha annunciato Le Maire. Nel mirino ci sono appunto i colossi tech statunitensi, che «non possono fare business in Francia o in Europa - ha spiegato il ministro francese - senza pagare le tasse che versano le altre imprese».

L’Europa deve imparare a difendere meglio i propri interessi, ha aggiunto Le Maire, «proprio come fanno la Cina o gli Stati Uniti». Ma Parigi non sta solo pensando a un’offensiva in grande stile sulla falsariga delle maximulte imposte ad Apple un anno fa per accordo fiscale illegittimo con l’Irlanda e a Google a fine giugno per posizione dominante nei motori di ricerca. In realtà il disegno di Macron, ben più ampio, è quello di una vera armonizzazione fiscale, almeno tra i 19 Paesi membri dell’eurozona. La promessa del nuovo presidente francese di portare la corporate tax transalpina al 25% entro la fine del suo mandato quinquennale va proprio nella direzione di riequilibrare una situazione palesemente sghemba, con Paesi come l’Irlanda e Cipro che mantengono un’aliquota del 12,5%, quasi un terzo di quella francese.

Ma per portare a casa il risultato, l’alleanza con Berlino è essenziale. Per questo Le Maire conta entro il 2018 di avere una corporate tax franco-tedesca perfettamente allineata, «che dovrebbe rappresentare la base di un’armonizzazione delle aliquote dei 19 Paesi membri dell’eurozona». Insomma: l’offensiva contro i colossi tech statunitensi non è fine a se stessa, ma mirata a riequilibrare una situazione dell’Eurozona in cui c’è chi gioca a fare il Delaware o le Isole Vergini britanniche. Parlando a nuora (Apple & C) perché suocera intenda (Dublino & C).

