L’authority di Borsa tedesca apre un’inchiesta su Vw e Daimler

Anche la Bafin, l'ente di supervisione della Borsa tedesca, scende in campo nella vicenda del presunto cartello tra case automobilistiche. L'authority ha aperto un'inchiesta formale nei confronti di Daimler e Volkswagen per una possibile infrazione alle regole di comunicazione al mercato, in collegamento ai sospetti di un accordo di cartello. La Bafin «cerca di sapere da Volkswagen e Daimler se è stato rispettato l'obbligo di informare il mercato in seguito alla loro presunta auto-denuncia» per avere partecipato all'accordo di cartello, ha indicato un portavoce del gendarme della Borsa tedesca, confermando quanto ha riportato il quotidiano economico Handelsblatt.

L'intervento della Bafin avviene dopo che la Commissione Ue ha avviato una sua indagine in seguito alle recenti informazioni della stampa tedesca secondo cui i cinque gruppi auto tedeschi - Vw, Audi e Porsche del gruppo Volskwagen e anche Bmw e Daimler - hanno costituito un cartello che riguarda vari aspetti del settore, in particolare le tecniche di filtraggio delle emissioni inquinanti delle auto diesel. Si tratta di determinare la legalità o meno di tali colloqui. Alla Borsa di Francoforte, nel pomeriggio, Vw cedeva l'1% e Daimler arretrava dello 0,59%, mentre l'indice Dax 30 perdeva lo 0,42%.

Bafin indaga su Vw e Daimler anche se per ora le due case non hanno confermato l'auto-denuncia alle autorità della concorrenza, che è stata riferita dagli organi di stampa. L'indagine non riguarda, però, Bmw in quanto non viene citata nelle indiscrezioni sulla auto-denuncia. Come tutte le società quotate, Volkswagen e Daimler hanno l'obbligo di trasmettere al mercato le comunicazioni che possono influire sulla loro quotazione.

Dal luglio 2016, la Bafin ha inasprito considerevolmente le multe nei confronti delle società che non rispettano l'obbligo di informativa. L'ammenda massima può arrivare al 5% del fatturato della società sanzionata e nel caso di Vw e Daimler si tratterebbe di miliardi di euro. Resta da capire - si fa notare alla Bafin - se l'eventuale infrazione sia avvenuta prima o dopo l'entrata in vigore delle nuove regole. Recentemente a Deutsche Bank è stata comminata una sanzione da 550mila euro da Bafin per il mancato rispetto delle regole di informativa, ma sulla base del 'vecchio' regime sanzionatorio.

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)

