Licenziato da Google per un documento sessista, Wikileaks gli offre un posto

La nota interna, un manifesto di dieci pagine, in cui un dipendente sosteneva che le donne sono meno adatte degli uomini a svolgere professioni nel settore tecnologico per questioni biologiche proprio non è piaciuta a Google. La società non ha perso tempo e, in risposta alle critiche piovute da più parti, ha messo alla porta l'autore del documento. L'amministratore delegato Sundar Pichai, in un'email allo staff, ha fatto sapere che il documento violava le policy aziendali, ma non ha reso pubblico il nome del dipendente che l’ha scritta. «Il nostro lavoro è creare grandi prodotti che facciano la differenza per la vita delle persone. Suggerire che una parte dei nostri colleghi abbia caratteristiche che li rendono biologicamente meno adatti a questo lavoro è offensivo e non è ok», ha scritto Pichai nella sua email.

Come riportano il Wall Street Journal e i principali media americani, l'ingegnere James Damore, che sostiene di essere l'autore, ha però detto di essere stato licenziato proprio a causa della sua presa di posizione e di avere preso in considerazione la possibilità di procedere per vie legali contro Google. Dal suo punto di vista la società, chiudendo il rapporto di lavoro, ha cercato di costringerlo al silenzio sulla questione. Nella sua nota, Damore, oltre a dire che il colosso di Mountain View ha meno ingegneri femmine che maschi perché questi ultimi sono più adatti al tipo di lavoro, ha anche sottolineato che varie iniziative della società per promuovere la diversità di genere in realtà discriminano alcune persone e che à difficile discutere della questione con i dirigenti.

Le parole di Damore hanno evidenziato divisioni all'interno di Google, che si era schierata con Hillary Clinton durante la campagna elettorale adottando anche posizioni liberal su molti temi. Lo scandalo dell'email sessista è stato usato dai media conservatori come Breibart per attaccare Google, accusata di dare più importanza a quello che è più corretto politicamente rispetto alla libertà di espressione.

«Sosteniamo il diritto dei dipendenti di esprimersi, e molto del contenuto della email apre un dibattito, anche se la maggioranza dei dipendenti non è d'accordo», ha messo in evidenza ancora Pichai, precisando però che le affermazioni contenute nel manifesto, oltre che offensive, erano contrarie al codice di condotta della società.

L’ingegnere licenziato potrebbe ridurre al minimo lo stato da disoccupato se accettasse l’offerta di lavoro di Wikileaks. In un tweet firmato dal fondatore Julian Assange, si legge: «La censura è per perdenti. @WikiLeaks sta offrendo un lavoro all'ingegnere di Google licenziato, James Damore».

