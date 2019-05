Tassi bassi a lungo? Colpa dell’invecchiamento della popolazione (parola di Bce)

Non solo quantitative easing. A esercitare la pressione al ribasso sui tassi obbligazionari alla quale stiamo assistendo in questo ultimo decennio (e purtroppo anche a frenare produzione e crescita potenziale) è anche un altro fattore, che è strutturale e dal punto di vista temporale va quindi ben oltre le misure cicliche attuate dalle banche centrali. Si tratta delle dinamiche demografiche e della tendenza al continuo invecchiamento della popolazione, in Europa come in gran parte degli altri Paesi avanzati, e a dirlo è la stessa Banca centrale europea (Bce) attraverso uno studio pubblicato nelle scorse settimane e curato da alcuni membri dello staff dell’istituto centrale.

Un circolo vizioso

Il meccanismo in sé è evidente: un tasso di fertilità sempre più ridotto e una maggiore longevità determina anche un incremento del tasso di risparmio da parte di una popolazione che invecchia e, a meno che tutto ciò non sia bilanciato da un incremento dell’età pensionabile, anche una riduzione dei consumi. In più, il fatto che la crescita demografica rallenti implica che in futuro saranno necessari minori investimenti per mantenere il rapporto fra capitale e lavoro su un determinato livello e questo si traduce a sua volta in una riduzione dei tassi di interesse reale. Forze simili, che la Bce definisce «avverse», sono all’opera in molti Paesi europei da oltre dieci anni e, ciò che spaventa ancora di più, potrebbero esercitare pressioni contrarie perfino maggiori nella prossima decade.

L’indice di dipendenza

Tema centrale dell’analisi di Giuseppe Ferrero, Marco Gross e Stefano Neri - autori dello studio - è l’indice di dipendenza, ovvero il rapporto percentuale tra la popolazione in età non attiva (0-14 anni e oltre 64 anni) e la popolazione attiva (15-64 anni). Questo valore è costantemente aumentato negli ultimi tempi, passando dal 49,5% del periodo 2000-2006 al 54,1% del 2015 e - secondo le proiezioni del rapporto sull’invecchiamento della popolazione pubblicato dalla Commissione europea - è destinato a crescere ulteriormente fino al 60,7% da qui al 2025, con effetti appunto significativi su produzione, crescita e tassi.

Se si verificasse lo scenario previsto dalla Commissione, spiegano gli analisti Bce, i tassi di interesse reali a medio-lungo termine salirebbero sì rispetto ai valori attuali «drogati» dalle misure di politica monetaria, ma per attestarsi a un livello dell’1,9% inferiore alla media storica, mentre i tassi a breve resterebbero addirittura vicini allo zero. Ancora più preoccupanti sarebbero le dinamiche reali: la produzione potenziale si attesterebbe su un magro 0,6% così come la crescita del Pil reale, la disoccupazione resterebbe al 9,9% e l’inflazione annua appena all’1%, ben distante quindi dagli obiettivi dell’Eurotower.

Scenari Tasso di dipendenza Tasso di interesse reale Produzione potenziale Pil reale Prezzi (deflatore del Pil) Disoccupazione a breve termine a medio-lungo termine 2000-06 49,5% 1,1% 2,3% 2,0% 2,1% 2,0% 8,5% 2007-14 52,0% 0,2% 2,0% 0,8% 0,5% 1,3% 9,3% 2015 54,1% -1,1% 0,1% 0,8% 1,6% 1,3% 10,0% 2016-2025 A 60,7% 0,1% 1,9% 0,6% 0,6% 1,0% 9,9% B 57,4% 0,7% 2,1% 0,8% 0,9% 1,2% 9,0% c 54,1% 1,3% 2,4% 1,0% 1,3% 1,4% 8,3% Fonte: Bce

La simulazione comprende anche due scenari potenzialmente più favorevoli - uno in cui la tendenza demografica resterà quella attuale (cioè non peggiorerà, con l’indice di dipendenza al 54,1%) e uno intermedio (57,1%) - che si risolvono in un impatto meno significativo (ma non certo rassicurante) sulle variabili analizzate, come si vede nella tabella. Il fattore demografico e l’invecchiamento della popolazione è un elemento frenante per l’economia europea e anche, come ribadiscono gli analisti, in grado di limitare gli effetti delle politiche monetarie proprio a causa della presenza di un livello strutturalmente più ridotto dei tassi.

La difficile (e lunga) ricerca di una cura

L’antidoto contro un «virus» simile è difficile da sviluppare: «La rapidità con la quale i tassi di interesse reali aumentano dall’attuale livello storicamente basso potrebbe essere influenzata da interventi strutturali, politiche fiscali che incoraggino un allungamento dell’età pensionabile e promuovano innovazione e investimenti in ricerca e sviluppo», spiegano Ferrero, Gross e Neri. Il problema è che tali misure, proprio perché di carattere strutturale, necessitano di tempi sufficientemente lunghi, anche diversi decenni, per produrre effetti. L’auspicio è che nel frattempo le dinamiche demografiche non si siano deteriorate così tanto da rendere inutile ogni intervento.

