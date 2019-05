Erano il simbolo di Londra, vanno in soffitta le cabine rosse

Istantaneamente riconoscibili e molto amate, sono uno dei simboli dell’Inghilterra, ma le tradizionali cabine del telefono rosse sono ormai una specie in via di estinzione. Un tempo indispensabili, quando i cellulari non esistevano e non tutte le case avevano una linea fissa, ora nell'epoca degli smartphone sono diventate quasi inutili. L'utilizzo delle cabine è crollato del 90% negli ultimi dieci anni, e Bt, la società responsabile, ha deciso che vanno eliminate.

Bt ha quindi annunciato che 20mila cabine telefoniche – la metà del totale - verranno rimosse a breve perché la loro manutenzione costa troppo. Il gruppo spende sei milioni di sterline all'anno per riparare i classici vetri a quadretti, cancellare le scritte, riparare i telefoni rotti da vandali e pulire le cabine spesso ormai usate solo come rifugio dalla pioggia o, peggio, come toilette dagli ubriachi di passaggio.

Secondo Bt le cabine sono ancora usate per fare 33mila telefonate al giorno, ma il costo della manutenzione è superiore ai ricavi: non vale la pena mandare in giro un addetto a raccogliere poche monete. Il costo minimo di una telefonata ora è 60 pence, circa 80 centesimi, superiore a quello di una chiamata da un cellulare. Il 93% degli abitanti della Gran Bretagna possiede un telefonino.

Bt invita le associazioni locali e i residenti che non vogliono perdere la cabina ad acquistarla per una simbolica sterlina, impegnandosi però a mantenerla. Alcune cabine sono già state trasformate in mini-biblioteche di quartiere, mini-gallerie d'arte, centri di informazione, micro-negozi e perfino punti di pronto soccorso. Altre cabine sono state comprate da privati cittadini che le hanno restaurate e poi piazzate in giardino o in casa, nonostante il peso di 750 chili per due metri e mezzo di altezza.



Bt intanto propone un'alternativa decisamente moderna. Sta infatti sostituendo in tutta la Gran Bretagna le cabine tradizionali con InLinkUK, punti high-tech che hanno WiFi, un touchscreen, telefonate gratuite e anche punti di ricarica per cellulari. Non hanno il fascino delle cabine rosse, ma appartengono al 21esimo secolo. Non tutte le cabine tradizionali sono destinate a sparire, però: 2.400 cabine, quelle originali di ferro dipinto di rosso create dall'architetto Sir Giles Gilbert Scott nel 1935, sono tutelate dalle Belle Arti e quindi resteranno a far parte del paesaggio cittadino. Anche senza telefono dentro.

