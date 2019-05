Partenza in salita per i negoziati sul nuovo Nafta

Tir in coda alla dogana americana in attesa di attraversare il confine con il Messico

Pronti, via: i negoziati per riformare il «peggior accordo della storia», come lo definisce Trump, sono partiti. Ieri, il rappresentante per il commercio degli Stati Uniti, Robert Lighthizer, ha ospitato a Washington il ministro degli Esteri canadese, Chrystia Freeland, e il ministro dell’Economia messicano, Ildefonso Guajardo, nel primo degli incontri che dovrebbero portare a un Nafta tutto nuovo, in grado di ridurre il deficit americano con il Messico (l’obiettivo dichiarato di Trump), senza sconvolgere la supply chain delle tre economie (l’incubo contro il quale incrociano le dita interi settori industriali, dall’auto agli elettrodomestici) e addirittura di integrare ancora di più mercato del lavoro e scambi (la provocazione del Messico di Peña Nieto).

LO SCENARIO

(Fonte: Peterson institute for international economics, dati 2016)

Un traguardo ambizioso da tagliare di corsa dato che Peña Nieto e lo stesso Trump hanno bisogno di chiudere la partita per gennaio, prima che entrino nel vivo le campagne elettorali per le presidenziali messicane (luglio 2018) e per il Congresso Usa (novembre), nell’illusione di poter evitare che il negoziato ne diventi ostaggio e si politicizzi. Appena cinque mesi per raggiungere un accordo che di norma richiede anni, sotto la costante minaccia che Trump decida di «stracciare» il trattato, come promesso in campagna elettorale e come stava per fare in aprile.

Al fischio d’inizio, i toni sono subito agonistici: Lighthizer ieri ha ribadito che «il Nafta ha profondamente deluso molti americani» e che non basteranno pochi ritocchi. Ha anche detto che l’accordo ha distrutto almeno 700mila posti di lavoro Usa. Altre statistiche alzano la stima a 900mila, altre valutano un’impatto molto più basso (solo quest’anno, l’economia Usa ha creato 1,2 milioni di posti di lavoro). I toni muscolari di Lighthizer hanno costretto Guajardo a rispondere in modo altrettanto netto: «Tuteleremo i nostri interessi nazionali, bisogna evitare di distruggere un accordo che ha funzionato». E che da quando è in vigore (1994) ha moltiplicato per quattro il commercio tra i tre Paesi, portandolo sopra quota mille miliardi nel 2015.

Nel mirino di Trump c’è soprattutto il Messico, che nello scambio di beni con gli Stati Uniti vanta un surplus di 70 miliardi di dollari (nel 2016). Contando anche i servizi, si scende a 63, ma a Trump è il manifatturiero che sta a cuore: sono i blue collar, gli operai americani, quelli che ha blandito e convinto a votarlo con la promessa di riportare “a casa” i posti di lavoro «rubati» dal Messico (e dalla Cina), con la complicità delle multinazionali.

Sarà una partita complessa, giocata su molti livelli. Dietro le trattative ufficiali, si agitano già quelle ufficiose delle lobby favorevoli e contrarie al Nafta e al commercio internazionale in generale. Una partita tutta interna agli Stati Uniti, che di recente ha visto i gruppi dell’Information technology indossare i colori degli “amici del Nafta”, finora capitanati dall’auto e dall’agricoltura, preoccupatissimi di preservare le “catene del valore” transnazionali costruite in 23 anni di efficacia dell’accordo. E di perdere competitività e ritorsioni contro il protezionismo di Washington.

Al loro fianco scendono ora in campo colossi come Microsoft e Cisco, che inseguono maggiori aperture commerciali e vogliono evitare restrizioni che li obblighino a stabilire in un determinato Paese i server attraverso i quali forniscono servizi immateriali, come la conservazione delle banche dati in cloud.

Se i giocatori saranno tanti e su molteplici tavoli, gli osservatori saranno ancora più numerosi: nessuno si illude che le ripercussioni del negoziato sul Nafta possano rimanere all’interno dei confini del Nord America. Tutti i partner degli Stati Uniti ormai sanno che dovranno fare i conti con il metodo neo-mercantilistico di Trump (che al tempo stesso minaccia dazi per proteggere la “sua” industria e reclama porte spalancate all’export alimentare Usa, chiede di aprire gli appalti pubblici alle aziende americane e insieme vieta di usare acciaio straniero per i ponti costruiti negli Stati Uniti). Ma nella trattativa c’è un altro punto di interesse globale. Washington vuole inserire nel nuovo accordo una disposizione che vieti la manipolazione dei cambi per sostenere le esportazioni. Si tratta di una vecchia accusa più volte indirizzata alla Cina (e non per primo da Trump) e di recente scagliata contro la Germania, colpevole di avvantaggiarsi di un euro molto più debole di un ipotetico marco tedesco. L’obiettivo di Trump, infatti, non è né il peso messicano né il dollaro canadese, quanto stabilire un precedente da far valere verso Pechino e magari Berlino. Poco rileva ricordare che né Messico né Canada rientrino nei criteri stabiliti dallo stesso dipartimento del Tesoro statunitense per individuare i “manipolatori della valuta”, perché al momento non vi ricade nemmeno la Cina. La retorica di Trump non si fa certo intimidire dalla realtà dei fatti.

© Riproduzione riservata