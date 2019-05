Brexit, niente obbligo di visto per i viaggiatori Ue nel Regno Unito

I cittadini Ue potranno entrare in Gran Bretagna senza visto anche dopo Brexit. Queste le intenzioni del Governo di Londra, secondo anticipazioni di un documento che verrà pubblicato in autunno e presentato a Bruxelles. Mentre la libera circolazione continuerà per turisti e per viaggi di breve durata, chi vuole studiare o lavorare in Gran Bretagna dovrà fare domanda e ottenere un permesso di soggiorno o di lavoro.

Londra presenta quindi alla Ue una soluzione di compromesso, che consente l'ingresso nel Paese ai cittadini Ue senza la complicazione di un visto, ma si distingue dalla situazione attuale in cui i cittadini di qualsiasi Paese Ue possono trasferirsi in Gran Bretagna per studio, lavoro o qualsiasi altra ragione senza doversi registrare o chiedere permessi.

Il ministero dell'Interno, secondo le anticipazioni, intende introdurre il nuovo sistema già nel marzo 2019 al termine dei due anni di negoziati con Bruxelles. Spetterà poi alla Ue decidere se reciprocare con un'offerta simile di ingresso senza visto ai cittadini britannici nei Paesi Ue.

Il sistema è già stato sperimentato con i turisti da Stati Uniti e Australia, che possono visitare la Gran Bretagna e restare fino a sei mesi senza ottenere un visto. Le misure in vigore per impedire che si fermino più a lungo del previsto, come l'impossibilità di aprire un conto corrente o di firmare un contratto di affitto a lungo termine, funzionano bene, secondo il ministero dell'Interno.

Gli ultimi dati ufficiali intanto dimostrano che Brexit invece di scoraggiare l'arrivo di lavoratori dalla Ue ha avuto l'effetto opposto, diventando un incentivo per molti a stabilirsi in Gran Bretagna prima della possibile chiusura delle frontiere. Il numero di cittadini Ue che lavorano nel Regno Unito ha infatti raggiunto il massimo storico di 2,37 milioni di persone.

L'aumento di 126mila persone allo scorso anno è dovuto soprattutto all'arrivo di numerosi lavoratori da Bulgaria e Romania, che sono ora 337mila, un incremento del 25% dallo scorso anno. In leggero aumento a 1 milione i lavoratori provenienti da Italia, Spagna, Germania e Francia. Non ci sarà l'obbligo di un visto per i viaggiatori Ue che arrivano nel Regno Unito dopo la Brexit. E' la linea proposta dal governo britannico secondo la Bbc. Dovranno invece richiedere un permesso quanti vogliono lavorare, studiare o trasferirsi nel Paese. La posizione di Londra è destinata a suscitare le critiche di chi afferma che in questo modo non si può controllare in modo sicuro l'immigrazione in Gran Bretagna.

Secondo il Times il nuovo sistema di immigrazione per i cittadini Ue prevede un periodo di transizione dopo che il Regno Unito uscirà ufficialmente dall'Ue nel marzo 2019. Inizialmente infatti, quanti vengono in Gran Bretagna per lavorare dovranno semplicemente registrarsi presso l'Home Office senza incorrere in forme di restrizioni.

Fra i maggiori critici di quella che sta emergendo come la linea del governo di Londra c'è l'ex leader dell'Ukip, Nigel Farage, secondo cui ancora una volta ci si “inchina” al volere di Bruxelles. Non la pensa così invece il deputato conservatore, fortemente euroscettico, Andrew Bridgen, secondo cui non avrebbe senso imporre un visto ai viaggiatori europei. “Le stesse restrizioni varrebbero poi per i britannici che visitano il continente - ha detto - vi sembra possibile avere un sistema di visti per fare un fine settimana a Parigi?”.

