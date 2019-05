Cina, divieti e limiti agli investimenti all’estero. Anche nel calcio

Il Governo di Pechino sta cercando di limitare la fughe di capitali che indeboliscono lo yuan e drenano riserve di capitale. E così il Consiglio di Stato, in un comunicato sul sito del Governo, ha posto divieti e limiti agli investimenti esteri. Proibito, per esempio, investire oltreconfine in tecnologia militare, gioco d'azzardo, industria del sesso, e comunque fare investimenti contrari alla sicurezza nazionale. Restrizioni, invece, sono previsti sugli investimenti in real estate, hotel, film, intrattenimento, sport, attrezzature obsolete, e in settori contrari agli standard ambientali. Al contrario, viene incoraggiato chi investe in settori che rafforzano il quadro della sicurezza e della strada, migliorano gli standard tecnici della Cina, la ricerca e lo sviluppo, l'esplorazione di petrolio e mineraria, l'agricoltura e la pesca.

Il Consiglio di Stato, riporta l'agenzia Bloomberg, ha spiegato che gli investimenti in uscita saranno giudicati in base a tre categorie: vietato, limitato e incoraggiato. Il fine è di limitare la fughe di capitali che indeboliscono lo yuan e drenano le riserve di capitale. Nei primi sette mesi dell'anno gli investimenti in uscita della Cina sono crollati del 44,3% rispetto all'anno precedente grazie al freno alle acquisizioni all'estero imposto dopo il record nello shopping all'estero del 2016.

