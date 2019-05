L’allarme dell’Europa e la reciprocità che manca

Il documento condiviso dei ministri dell’Industria italiano, francese e tedesco richiede alla Commissione europea margini di manovra per adottare un “golden power”, eventuali misure restrittive nei confronti di investimenti da Paesi con economie non di mercato. Per quale motivo gli investitori di Paesi come la Cina, l’India o il Qatar dovrebbero essere trattati in modo diverso da quelli americani? Per una ragione di reciprocità ed una di protezione di tecnologie chiave. Sono motivazioni che vanno oltre quelle che oggi permettono ai Paesi membri di intervenire nell’ambito dell’Unione europea, ossia l’ordine pubblico e la sicurezza nazionale.

La questione della reciprocità è fondamentale in un momento storico in cui economie con ancora un forte controllo pubblico stanno crescendo rapidamente e diventando partner importanti delle nostre imprese. L’accesso ai mercati da parte di tutti gli investitori dovrebbe avvenire a parità di condizioni di gioco. Il ministro Calenda e i suoi colleghi francese e tedesco giustamente rilevano che non è così in molti mercati emergenti. Inoltre, la mancanza di regole sugli aiuti di Stato permette agli investitori di questi Paesi di beneficiare di sussidi pubblici, insomma, un dumping non solo sul commercio ma anche sugli investimenti.

Detto questo, i mercati emergenti sono talmente importanti che le imprese europee sono abituate a condizioni di reciprocità limitata. A fine 2015 (ultimi dati Eurostat disponibili), comunque lo stock di investimenti europei in Cina (167,9 miliardi di euro) è quasi 5 volte quello cinese in Europa (34,9 miliardi di euro), per quanto quest’ultimo sia in rapidissima crescita. Non è dunque chiaro quanto questi vincoli, se messi in atto, potranno indurre la Cina e gli altri Paesi emergenti a migliorare le condizioni di accesso ai propri mercati.

Se invece, come auspicabile, si arrivasse finalmente ad un campo di gioco equivalente per tutti, rimarrebbe comunque la seconda e ancora più rilevante questione dell’acquisizione di tecnologie (e marchi) strategici.

Qui Cina, India o Russia sono davvero diversi dagli Stati Uniti, ancora per una questione di reciprocità, ma questa volta nella sostanza delle condizioni economiche. Europa e Stati Uniti sono a grandi linee spazi economici equivalenti, con dimensioni di mercato, competenze e tecnologie comparabili e complementari. Le motivazioni essenziali degli investimenti delle imprese sono simili ed equilibrati bilateralmente. Se gli americani acquisiscono una tecnologia europea importante in un settore, gli europei lo faranno in un altro. Per questo gli stock di investimenti tra le due sponde dell’Atlantico sono quantitativamente equilibrati (1600 miliardi circa) e contano per circa il 40% del totale degli stock in uscita e in entrata del vecchio continente.

Le condizioni con i Paesi emergenti sono molto diverse, soprattutto in quelli specializzati nella manifattura come Cina o India. La rapida industrializzazione spinta dal basso costo del lavoro è ora in una fase di transizione verso produzioni ad alto valore aggiunto. La produttività dell’industria in questi Paesi rimane comunque ancora anni luce più bassa di quella europea. Per trasformarsi in produttori di industria avanzata gli investitori cinesi o indiani hanno necessità delle tecnologie e dei brand delle economie mature. Lo scambio qui è cessione di tecnologia per accesso al mercato. Per quanto di quei mercati non si possa fare a meno, oggi la sopravvivenza della nostra industria dipende dalla capacità di porsi su traiettorie tecnologiche rapide ed efficaci, di creare marchi forti, comunque di competere sull’alto valore aggiunto. Questo è il nostro territorio e il nostro patrimonio competitivo che va coltivato con cura e attenzione. Per quanto gli investimenti da questi Paesi siano ancora limitati (la Cina conta per lo 0,6% dello stock di investimenti esteri nella Ue), l’acquisizione di imprese leader tecnologici, può accelerare il processo di trasferimento di tecnologie verso quei mercati.

Anche se infine inevitabilmente Cina ed India diventeranno dei partner tecnologici, oltre che mercati in crescita e investitori finanziari, è dunque giusta la preoccupazione dei ministri dell’Industria che questo processo sia gestito con attenzione e cautela.

Come farlo in pratica non è ovvio, e neppure è detto che la proposta dei tre ministri venga accolta dalla Commissione. La decisione di ieri della DG Comp di bloccare l’acquisizione di Monsanto da parte di Bayer ci ricorda quanto la tutela della concorrenza rimanga comunque una linea guida essenziale della Commissione, a prescindere dagli interessi strategici dell’Unione. Misure di restrizione degli investimenti esteri potrebbero essere lette dalla Commissione in chiave anti concorrenziale.

In ogni modo, porsi il problema e iniziare a pensarci è un passo corretto.

