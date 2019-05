Trovato furgone con bombole di gas: annullato concerto a Rotterdam

È stata una concreta minaccia di tipo terroristico a far annullare in serata il concerto della band americana Allah-Las nella città di Rotterdam, in Olanda.

Il concerto del gruppo è stato annullato perchè vicino al luogo dell'evento è stato trovato un furgone con targa spagnola contenente bombole di gas, ha rivelato il sindaco della città olandese. L'allerta è scattata dopo la segnalazione della polizia spagnola e il luogo del concerto, l'ex silos Maassilo, è stato evacuato dalla polizia. La tv olandese ha trasmesso le immagini degli spettatori scortati fuori dagli agenti che indossavano giubbotti anti-proiettile. La situazione è sotto controllo, ha comunicato la polizia olandese, mentre la zona è tutt’ora isolata e l’autista del furgone è stato arrestato. La band americana Allah-Las rivelò già un anno fa di aver ricevuto «critiche» da parte della comunità musulmana negli Stati Uniti e nel mondo per il nome del gruppo. «Abbiamo scelto Allah perchè volevamo una parola che avesse un che di sacro, ma non volevamo offendere nessuno», aveva spiegato in un'intervista al Guardian il leader del gruppo, Miles Michaud.

Il video celebrativo dell’Isis

Intanto l'Isis ha pubblicato un video in cui celebra i jihadisti di Barcellona e fa un appello per nuovi attentati, riferisce il Site. Nel filmato, due jihadisti lanciano le nuove minacce in spagnolo. Il video è stato realizzato in Siria, nella regione di Dayr az Zor. Grazie, invece, alle rivelazioni di Mohamed Houli Chemlal, il 21enne ferito nell'esplosione del covo di Alcanar, si sa quasi tutto sui preparativi della cellula che è entrata in azione nel capoluogo catalano. Indottrinati e guidati dall'imam Abdelaqui Es Satty, i terroristi si preparavano da mesi indisturbati a colpire con furgoni bomba la Sagrada Familia.

Il piano dei terroristi

Avevano comprato 500 litri di acetone per fabbricare grandi quantità di Tatp, l'esplosivo artigianale dell'Isis, che sarebbe stato usato con 126 bombole di gas e una grande quantità di chiavi, come “mitraglia”. L'imam aveva previsto di farsi saltare con una cintura esplosiva. In una casa abbandonata in provincia di Tarragona, a Riudecanyes, usata come punto di appoggio dei terroristi, gli inquirenti hanno trovato gli scontrini dell'acquisto l'1 e il 2 agosto dei 500 litri di acetone, oltre a documenti parzialmente bruciati di due componenti della cellula ora morti: Mohamed Hichamy e Younes Abouyaaqoub.



L’esplosione inaspettata

Il Tatp era quasi pronto. Si attendeva solo finisse di asciugare per attaccare il monumento simbolo di Barcellona. Ma mercoledì notte il covo di Alcanar è esploso, probabilmente a causa di una manipolazione sbagliata dell'esplosivo. Sono morti l’imam e un altro terrorista, Chemlal è rimasto ferito. Rimasta senza capo, senza esplosivi, senza “piano A”, la cellula ha agito alla disperata. Younes Abouyaaqoub ha noleggiato un furgone e si è lanciato sulla Rambla, indifesa. Altri 5 hanno comprato 4 coltelli e un'ascia in un bazar cinese e hanno attaccato il lungomare di Cambrils. Si sono fatti abbattere. «Per fortuna l'imperizia ha fatto saltare il loro piano iniziale», scrive El Mundo, che ora, però, parla di errori e falle nei dispositivi di sicurezza.

