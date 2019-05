Draghi: «La crescita globale ha bisogno di economie aperte»

JACSKON HOLE - Dai banchieri centrali europei e americani, da Mario Draghi e Janet Yellen, arriva un impegno a mercati aperti governati dal multilateralismo, al libero commercio che sostiene la crescita e il suo dinamismo economico come alla cooperazione sulle regole finanziarie anti-crisi. Alla necessità di gestire tensioni e squilibri evitando chiusure e protezionismo che oggi minacciano di trovare spazio sul palcoscenico internazionale. Un invito che appare rivolto, indirettamente, anche all’amministrazione statunitense.

Il “testimone” è passato tra Draghi e Yellen in una rapida successione di interventi al Simposio annuale della Federal Reserve di Jackson Hole. «La ripresa globale si sta rafforzando - ha detto Draghi -. La questione è ora come alzare il potenziale di crescita, che nel paesi Ocse ha rallentato dal 2% del 2000 all’1% odierno». Perché una crescita debole «renderà più arduo affrontare debito e sfide demografiche davanti a molte economiche avanzate». È una sfida, chiarisce Draghi, che ricade sulla produttività. «Un ingrediente cruciale affinché aumenti è l’apertura: libero scambio, liberi flussi di investimento e finanziari, svolgono un ruolo essenziale nella diffusione di nuove tecnologie attraverso i confini che trainano miglioramenti nell’efficienza». Qui suona l’allarme: «Il consenso sociale sui mercati aperti si è indebolito» per la percezione che gli effetti collaterali dell’apertura «superino i benefici», dando origine a barriere commerciali che interessano già il 2,5% dei prodotti rispetto all’1% del 2000. Bisogna, dice il presidente della Bce, «rispondere alle preoccupazioni» di giustizia, sicurezza e equità. Ed è questa risposta che non può essere limitata a livello del welfare in singoli paesi ma deve essere collettiva, attraverso istituzioni multilaterali». Anche nel caso forse più ostico dell’equità, dove è possibile cooperazione su protezioni sociali come del lavoro e dispute fiscali. L’Unione Europea, ha detto Draghi, rappresenta un esempio di gestione d’una simile apertura.

Ma oggi gli imperativi di creare continua convergenza e fiducia reciproca vedono al centro anzitutto le «regolamentazioni del settore finanziario globale». Insufficienti regole e coordinamento assieme all’apertura hanno partorito la crisi e qualunque «marcia indietro» oggi sarebbe pericolosa, soprattutto in presenza di politiche monetarie accomodanti. Simili «protezioni», conclude, sono anche la miglior garanzia contro scivoloni nel «protezionismo».

Janet Yellen ha a sua volta fatto scattare una controffensiva puntuale a favore della regolamentazione bancaria e finanziaria a dieci anni dalla grande crisi. Con un monito a chi, come l’amministrazione e la maggioranza repubblicana al Congresso, vorrebbe procedere con aggressivi alleggerimenti di quelle riforme: «Non possiamo mai essere sicuri che una nuova crisi non esploda». Yellen, il presidente della Federal Reserve con mandato in scadenza a febbraio, ha ammesso che l’architettura delle normative può essere ritoccata. Ma i cambiamenti devono essere «modesti». Perché «l’insieme degli studi suggerisce che le riforme hanno sostanzialmente rafforzato la solidità senza limitare disponibilità di credito o crescita».

Nell’intervento d’apertura, Yellen ha deciso di affrontare un tema di più ampio respiro che non le prossime mosse di normalizzazione della politica monetaria, un silenzio parso come conferma della cautela finora adottata. Si è cimentata con una domanda che lei stessa ha sollevato. Se le strette americane e globali nella supervisione e nelle norme sono state «eccessive, risultando in un sistema finanziario troppo appesantito per sostenere una prudente propensione al rischio e crescita economica». La sua risposta è stata che no, ci sono «vantaggi netti per la crescita» da misure quali maggiori requisiti di capitale. Che le schiarite sulla posizione delle banche si sono tradotte «in ritorno alla crescita del credito e alla redditività degli istituti statunitensi più rapidamente di quanto avvenuto tra i loro pari globali».

Anche Draghi nel suo intervento non ha parlato delle prossime mosse di politica monetaria. Interpellato però successivamente da alcuni economisti, ha sottolineato che il quantitative easing sta funzionando molto bene, che la ripresa di Eurolandia sta prendendo slancio ma che ci vuole ancora pazienza perché l’inflazione converga verso l’obiettivo della banca centrale (di stare cioé vicino, ma sotto al 2%, ndr).

I mercati hanno risposto positivamente alle parole di Yellen, rassicurati dal suo impegno e dalla realizzazione che gli obiettivi di stabilità finanziaria non sembrano di per sè dettare alla Fed nuovi interventi restrittivi di politica monetaria, dopo che la Banca centrale aveva evidenziato «pressioni sulle valutazioni degli asset». E forse dal fatto che Yellen ha accompagnato la difesa del regime normativo post-crisi con la disponibilitaà a specifiche correzioni. Ha promesso di tener conto delle esigenze di piccole banche e imprese. Ha ipotizzato «benefici da una semplificazione della Volcker Rule, che limita il trading proprietario delle banche». E indicato che «possono essere considerati più ampi cambiamenti» al quadro di regolamentazioni. Ha però sottolineato come occorra «preservare l’aumentata solidità di grandi dealer e istituti associata con le riforme». Questa «lezione», se non sarà dimenticata, «fa sperare che il sistema finanziario e l’economia conoscano meno crisi e si riprendano in futuro con maggior rapidità».

