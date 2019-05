Missile dalla Nord Corea sorvola il Giappone. Trump: tutte le opzioni sono sul tavolo

Risveglio all'insegna della paura questa mattina per milioni di giapponesi, allertati da sirene e messaggi radio e tv sul lancio di un missile nordcoreano sopra il Giappone e invitati a cercare rifugio nei sotterranei o in strutture molto solide. Poco prima delle 14 ora italiana la reazione del presidente americano Donald Trump, in risposta all’ennesima iniziativa nordcoreana: «Tutte le opzioni sono sul tavolo». Trump ha detto che la Nord Corea ha dimostrato disprezzo per i sui vicini, l’Onu, per il minimo standard di comportamento internazionale accettabile».

Allarme rosso

Erano le 6.02 del mattino quando gli abitanti dell'Hokkaido e del Giappone settentrionale hanno ricevuto l'allarme rosso rilevato dal sistema satellitare J-Alert: dall'area di Sunan, a est della capitale, Pyongyang ha lanciato (alle 5.58 ora giapponese) un missile balistico, probabilmente intermedio di tipo Hwasong 12, che ha volato per oltre 2.700 chilometri e 14 minuti a una altitudine massima di circa 550 km, passando sopra l'Hokkaido e inabissandosi poi nel Pacifico ( circa 1.180 km a est di capo Erimo).

Alle 6.14 le popolazioni sono state informate che il missile era passato sopra lo spazio aereo regionale, con l'aggiunta: «Se individuate qualcosa di sospetto, non avvicinatevi e informate direttamente la polizia e i vigili del fuoco». Alcuni treni si sono fermati, ma il traffico aereo non ha subito conseguenze. Il ministro della Difesa Itsunori Onodera, inoltre, ha dichiarato che non è stato dato alcun ordine di intercettare il missile in quanto è stato giudicato che non ci fosse la possibilità che cadesse sul territorio giapponese.

Il premier Shinzo Abe ha definito il lancio come la maggiore minaccia di sempre dalla Corea del Nord verso il Paese: in una conversazione telefonica di oltre mezz'ora con lui, il presidente Trump ha assicurato che gli Stati Uniti sono al 100% con il Giappone e impegnati nella sua difesa.

Al di là di alcuni missili a corto raggio lanciati sabato scorso, si tratta del test nordcoreano più aggressivo da quando Trump ha minacciato letteralmente fuoco e furia senza precedenti e Pyongyang ha controminacciato ipotizzando di attaccare la base americana di Guam nel Pacifico, anche perchè infuriata per le grandi manovre militari congiunte annuali in corso tra forze armate americane e sudcoreane. Per i media sudcoreani il missile balistico lanciato oggi è il primo disegnato per trasportare una testata nucleare.

Seul, fra l’altro, proprio in risposta al missile di stamani lanciato dal Nord, ha tenuto manovre aeree con quattro caccia F-15 che hanno sganciato otto bombe MK-84 su target al Pilseung Range, campo militare sulla costa orientale: il portavoce presidenziale Park Su-hyun ha detto che il direttore della sicurezza nazionale Chung Eui-yong ha avuto un colloquio con la controparte americana, il generale H.R. McMaster.

Già altre 4 volte in passato, comunque, la Corea del Nord aveva lanciato missili che avevano sorvolato lo spazio aereo nipponico. Tensione alle stelle, dunque, dopo la nuova violazione delle risoluzioni Onu ed ennesima riunione d'emergenza in vista per il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, sollecitata da Usa, Giappone e Corea del Sud. La Cina ha criticato il lancio del missile balistico della Corea del Nord, ma invita le parti all'«autocontrollo» mettendo in guardia che l'inasprimento del pressing su Pyongyang «non risolverà fondamentalmente il problema». «La situazione resta altamente sensibile e tutti dovrebbero creare le condizioni per la ripresa del dialogo e i negoziati». Intanto la Borsa di Tokyo è scesa ai minimi da 4 mesi.

Le reazioni di Russia e Italia

Per il vice ministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov «è chiaro a tutti che l’opzione delle sanzioni alla Corea del Nord si è ormai esaurita. Maggiori sanzioni non risolveranno il problema. Ora l’Onu deve passare a una risoluzione che dica chiaramente no a soluzione militare e no a sanzioni unilaterali al di fuori di quelle approvate dal Consiglio di Sicurezza». Dall’Italia il ministro degli Esteri Angelino Alfano esprime «la più ferma condanna per il lancio effettuato stanotte». Per il presidente francese Emmanuel Macron, la provocazione di Pyongyang è un atto «irresponsabile». La frequenza dei test missilistici di Pyongyang e «il continuo sviluppo delle relative tecnologie rappresentano fonte di grande e crescente preoccupazione, oltre a destabilizzare l’equilibrio regionale».

La posizione dell’Ue

Il missile di Pyongyang è «una seria minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale». Lo afferma l’Alto rappresentante Ue Federica Mogherini esprimendo sostegno al Giappone e appoggiando «le richieste per un incontro urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, oggi. L’unità della comunità internazionale in questa sfida è essenziale», aggiunge . «L’Ue valuterà ulteriori risposte adeguate, in stretta consultazione con i partner chiave, e in linea con le decisioni del Consiglio di sicurezza Onu».

L’analisi dei media sudcoreani

Tornando all’analisi dei media sudcoreani, il missile balistico lanciato questa mattina sarebbe il primo disegnato per trasportare una testata nucleare, stando a quanto riportano i media sudcoreani. Caduto nel Pacifico settentrionale dopo ben 2.700 chilometri con relativo sorvolo del Giappone, il vettore rappresenterebbe la mossa più aggressiva di Pyongyang verso un alleato Usa. Al tempo stesso rappresenterebbe un monito a Washington e Seul per le loro manovre militari su vasta scala, stando al commento dei media.

