Giappone, più spese per la Difesa e cooperazione con Londra nella sicurezza

TOKYO – Un bilancio record per la Difesa, con nuovi capitoli di spesa per migliorare le capacità antimissilistiche e un rafforzamento della partnership con il Regno Unito nella sicurezza sancito dalla vista della premier Theresa May: sono le novità emerse oggi in un Giappone scosso dal lancio del missile nordcoreano di martedì scorso che ha sorvolato il suo territorio.

Budget da record

Il ministero della Difesa nipponico ha richiesto oggi un budget record da 5.260 miliardi di yen (quasi 48 miliardi di dollari) per l'anno fiscale 2018. Si tratta di un aumento del 25% rispetto al bilancio di previsione iniziale dell'annata precedente. Per il secondo esercizio consecutivo, le spese per la Difesa supereranno dunque i 5mila miliardi di yen.

Il ministero intende in modo particolare migliorare le capacità antimissilistiche su più livelli, compreso l'avvio dei finanziamenti per un nuovo sistema intercettore avanzato con base terrestre (Aegis Ashore) e l'acquisto di batterie più avanzate di missili intercettori di tipo PAC (i PAC-3 MSE). Richiesti fondi anche per un nuovo sistema radar in grado di individuare e seguire meglio la traiettoria di missili balistici (“MIMO”). Ma non mancheranno nuovi fondi per migliorare la difesa delle isole sotto Okinawa (una zona in cui la Cina rivendica le isole Senkaku).

Partnership con il Regno Unito sulla sicurezza

Theresa May usa intanto la carta di una maggiore cooperazione nella sicurezza e Difesa per porre le basi di un vantaggioso accordo economico bilaterale con il Giappone in vista della Brexit, che sia sulla falsariga del trattato di libero scambio già concluso in linea di principio tra Tokyo e la Ue e anzi contenga risvolti di liberalizzazione possibilmente ancora più ampi.

A Tokyo la premier britannica ha persino partecipato alla riunione del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, presieduto dal primo ministro Shinzo Abe, sul problema della crescente minaccia nordcoreana: «Potete contare sul Regno Unito come su un partner affidabile e sulla stessa lunghezza d'onda» nell'affrontare i problemi della sicurezza», ha detto la May all'inizio del meeting. «Attraverso la nostra più approfondita partnership nella sicurezza, dobbiamo lavorare insieme per rafforzare la nostra risposta collettiva alle minacce all'ordine e alla pace» e assicurare che «il regime nordcoreano la smetta con i suoi atti aggressivi». Dopo aver visitato a Yokosuka la maggior nave da guerra giapponese (la portaelicotteri Izumo) ed essere intervenuta con Abe a un business forum, la May ha dichiarato che è stato concordato un «programma di lavoro ambizioso per il miglioramento delle relazioni bilaterali» a tutti i livelli.

In una ironia della storia, Tokyo sollecita e accoglie con favore una maggiore presenza delle forze militari britanniche in Asia: soldati di Sua Maestà metteranno piede nel Sol Levante per esercitazioni congiunte, dopo aver partecipato – sia pure in numero modesto – alle esercitazioni congiunte tra americani e sudcoreani conclusesi ieri (cosa che ha indotto i media del regime di Pyongyang a minacciare anche il Regno Unito). Londra offrirà inoltre la sua expertise nella lotta al terrorismo e ai cyberattacchi in vista delle Olimpiadi 2020 di Tokyo. Musica per le orecchie di Abe anche il ribadito impegno della May ad appoggiare il Giappone nella difesa dell'ordine internazionale basato sulle regole di diritto (un velato riferimento alla situazione nel mar Cinese Meridionale ed Orientale, dove Pechino è accusata di voler alterare unilateralmente lo status quo).

Forum economico

In un Giappone scosso dall'ultimo lancio missilistico nordcoreano, che ha sorvolato il suo territorio, la May – dopo aver escluso, in volo verso Tokyo, di voler terminare in anticipo il suo mandato – trova un terreno più favorevole per spingere su quanto più le interessa sul fronte economico: costruire relazioni commerciali «il più possibile intese e libere», per quando Londra abbandonerà l'Unione Europea. I giapponesi sono stati molto irritati dalla Brexit, considerata poco meno che un “tradimento” in quanto le aziende nipponiche hanno fatto della Gran Bretagna la principale destinazione dei loro investimenti diretti europei sul solo presupposto di un libero accesso all'intero mercato unico. Per questo hanno insolitamente alzato la voce sia prima sia dopo il referendum. Abe ha ribadito che il Regno Unito è una base molto importante per le imprese manifatturiere giapponesi e che il Giappone si attende trasparenza nei negoziati tra Londra e la Ue, contando che la dipartita di Londra dalla Ue avvenga «con successo»: in sostanza, Tokyo invoca garanzie per un futuro in cui, nel caso peggiore, si arriverebbe alla situazione folle e paradossale per cui le auto prodotte a Hiroshima o Oppama entrerebbero nel mercato unico senza dazi e quelle prodotte da aziende giapponesi in Gran Bretagna dovrebbero pagarli.

Alle case automobilistiche del Sol Levante la May ha già dato assicurazioni secondo cui non saranno penalizzate (ma i termini sono rimasti segreti). Dal punto di vista giapponese, la priorità va alla salvaguardia di uno scenario favorevole per i suoi investimenti diretti da 52 miliardi di dollari in Uk. E a Tokyo in molti si rendono conto che non è nell'interesse giapponese dare indiretti contributi a un eventuale sfaldamento della Ue. Se passasse il messaggio secondo cui, nelle relazioni commerciali esterne, un Paese che decide di lasciare l'Unione non avrà conseguenze negative o anzi potrebbe ottenere ulteriori vantaggi, le tentazioni populiste diffuse nel continente potrebbero espandersi. Per questo Tokyo resta assai poco ansiosa di formalizzare la sua disponibilità ad avviare trattative per un Free Trade Agreement con Londra. In ogni caso, l'intesa di libero scambio con la Ue è stata conclusa in linea di principio ma non ancora firmata: un buon argomento da opporre alla fretta britannica di ottenere un via libera ufficiale da Tokyo a nuovi negoziati.

