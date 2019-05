Successo di Theresa May a Tokyo e rischio-beffa per la Ue

TOKYO – Theresa May a Tokyo coglie un successo politico-diplomatico che rischia di trasformarsi in una beffa atroce per l’Unione Europea. In un Giappone molto scosso dal viaggio del missile nordcoreano sopra il suo spazio aereo, la premier britannica ha anzitutto offerto e concordato un rafforzamento della “partnership” nel settore Difesa e sicurezza, senza esitare in dichiarazioni irritanti per la Cina (dal tema della Corea del Nord a quello delle regole di diritto internazionale marittimo).

In parallelo, la May ha strappato a Tokyo l’impegno a concludere tempestivamente un accordo di libero scambio bilaterale subito dopo l’uscita di Londra dalla Ue in base a un testo che sarà già pronto: proprio quello finale dell'Economic Partnership tra Tokyo e Bruxelles, su cui è già stata raggiunta una intesa di principio e che tra alcuni mesi dovrebbe essere firmato (ma difficilmente prima dell'anno prossimo).

Inoltre ha concordato di dar vita a un nuovo Working Group su Trade e Investimenti che di fatto avvierà colloqui bilaterali per ulteriori miglioramenti delle relazioni economiche bilaterali: i mugugni altrui non impediscono alla May di cercare intese commerciali esterne anche prima della Brexit, puntando in sostanza su intese-fotocopia per accelerare i tempi e concentrare i colloqui su punti di interesse specifico (ad esempio, per la prima volta con riluttanza Tokyo ha già aperto a una discussione sulla possibile riammissione della carne bovina britannica sul mercato nipponico).

Fta fotocopia?

Nei mesi scorsi Tokyo aveva fatto orecchio principalmente da mercante a certe sollecitazioni provenienti da Londra: sul piano generale, non è interesse giapponese quello di dare un contributo indiretto a pulsioni per uno sfaldamento della Ue, diffondendo il messaggio secondo cui un Paese secessionista può chiudere intese bilaterali vantaggiose extra-Ue. Così come la Commissaria al Commercio Cecilia Malmstrom, al termine dell'ultima estenuante tornata negoziale, aveva fatto intendere chiaramente che Bruxelles ha fatto le sue ultime concessioni anche per la volontà politica di dimostrare, concludendo l'Epa, che restare nella Ue comporta sostanziosi vantaggi nel commercio esterno, non ottenibili in solitudine. Ora invece si rischia di arrivare al paradosso secondo cui Londra potrà ratificare la sua intesa-fotocopia con Tokyo anche prima della Ue. Ieri un funzionario inglese l’ha detto sommessamente: il Regno Unito potrebbe procedere all'approvazione subito dopo la Brexit, battendo così sul tempo una Unione che dovrà aspettare le ratifiche da parte dei suoi numerosi membri. Se l'Fta UK-Giappone entrasse in vigore per primo, sarebbe il colmo:risulterà che Bruxelles ha fatto tutto l'”heavy lifting” negoziale, strappando a Tokyo - con l'incentivo dell'accesso a un mercato molto più grande - concessioni che mai Londra avrebbe ottenuto da sola. E il Paese secessionista passerebbe con disinvoltura all'incasso. L'ostacolo a questo scenario sarebbe solo una riluttanza di Tokyo a fare un simile sgarbo alla Ue.

Se il Giappone aveva fatto insolitamente la voce grossa con Londra prima e dopo il referendum – considerando la Brexit una specie di tradimento, visti gli ingenti investimenti a Londra effettuati solo sul presupposto di un libero accesso al mercato comune - ora Tokyo tifa con forza per il Regno Unito nel braccio di ferro con la Ue. È logico, visto che in caso di “Hard Brexit”, potrebbe crearsi la situazione paradossale per cui una Nissan prodotta a Oppama non pagherebbe più dazi nella Ue proprio quando dovrebbe iniziare a farlo una vettura prodotta a Sunderland. Adesso più Bruxelles si impunterà sui dettagli finali dell'Epa ritardando la conclusione definitiva, più diventerà verosimile che la Gran Bretagna ratificherà per prima. E in parte sarà colpa dell'aggressività di Kim Jong Un, diventata la priorità da contrastare in Giappone. Suona ancora più beffardo che, nella dichiarazione congiunta di ieri, UK e Giappone non abbiano difficoltà a premettere che, da campioni del libero scambio, la loro priorità resta accelerare la firma del negoziato Tokyo-Ue.

© Riproduzione riservata