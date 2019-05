Brexit, Londra pagherà 50 miliardi di sterline alla Ue. Il governo smentisce

Il governo britannico ha smentito le indiscrezioni, lanciate dal Sunday Times, su un accordo da «almeno 50 miliardi» per il divorzio tra Gran Bretagna e Ue. Secondo la ricostruzione della testata, il primo ministro Theresa May sarebbe stata pronta a pagare l’equivalente di oltre 54 miliardi di euro (più 50 miliardi di sterline) per lasciare l’Unione europea, in un’offerta per dare il via alle negoziazioni sulla Brexit. Non saranno comunque forniti dettagli più precisi prima del congresso dei Conservatori, in calendario ad ottobre. Londra, sempre secondo la ricostruzione emersa, pagherebbe 17 miliardi di sterline l’anno per i tre anni successivi all’uscita dall’Unione, fino alle elezioni del 2022. I portavoce di May non hanno voluto confermare il piano descritto dai media.

La cifra dovuta dalla Gran Bretagna alla Ue per ufficializzare il processo di Brexit è uno dei problemi più spinosi emersi dalle trattative. Secondo alcuni analisti, Bruxelles potrebber chiedere un conto di 100 miliardi di euro lordi. Il governo britannico ha ammesso che dovrà versare un pagamento, ma non ha dato indicazioni sulla cifra e si limiterà a «decidere un giusto accordo per il Regno Unito». Proprio la scorsa settimana Michael Barnier, responsabile delle negoziazioni per conto della Ue, ha dichiarato che le negoziazioni non hanno ancora raggiunto un punto di maturità per sviluppare discussioni sul piano commerciale.

