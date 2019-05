Da Seul a Tokyo, è corsa agli armamenti

TOKYO - E' corsa agli armamenti in Asia Orientale: di fronte ai grandi progressi nel programma missilistico e atomico nordcoreano – culminati nel potente test nucleare di ieri -, Giappone e Corea del Sud accelerano un “upgrading” delle loro capacita' difensive, con piani di miglioramento dei loro arsenali che contemplano anche un chiaro accesso ad armamenti specificamente offensivi. Entrambi i Paesi, inoltre stanno intensificando training ed esercitazioni per far fronte a eventuali emergenze.



COREA DEL SUD

Questa mattina altri missili sono piovuti nel Mar del Giappone, ma questa volta sudcoreani: l'esercito e l'aviazione di Seul hanno mostrato una nuova prova di forza, attraverso una esercitazione “live” con missili balistici Hynmoo-2A (con una gittata di circa 300 km) e missili aria-terra SLAM-ER lanciati dai caccia F-15K: “Questa esercitazione e' finalizzata a dimostrare la capacita' e volonta' di annientare non solo la localita' da cui la provocazione parte, ma anche i comandanti e forze di supporto”, ha dichiarato un portavoce dello stato maggiore riunito sudcoreano. Dopo la fine delle grandi manovre annuali congiunte con gli Usa di agosto, Seul ha annunciato che nuove esercitazioni comuni sono in preparazione.

Il governo sudcoreano sta anche negoziando con gli Usa un incremento in potenza e gittata dei missili che ha a disposizione autonomamente, oltre a discutere la possibilita' di far arrivare nella penisola nuovi “asset strategici” americani. Oggi, inoltre, il ministero dell'Ambiente sudcoreano annuncera' una conclusione positiva della valutazione di impatto ambientale per il pieno dispiegamento dell'avanzatissimo sistema antimissilistico americano THAAD, che il nuovo presidente Moon Jae-in aveva parzialmente sospeso (tenendo in implicita considerazione le forti rimostranze della Cina, che ritiene il THAAD una minaccia alla sua sicurezza nazionale). Sara' cosi' spianata la strada alla installazione completa del sistema, che ha suscitato anche l'opposizione delle comunita' locali costrette ad ospitarlo.



GIAPPONE

Il premier Shinzo Abe ha dichiarato oggi che il Giappone fara' di tutto, in collaborazione con gli Usa, per difendersi contro i missili nordcoreani e per aumentare le sue capacita' antimissilistiche. Questo e' chiaramente lo scopo principale del budget di previsione record richiesto gia' alla fine di settimana scorsa dal ministero della Difesa di Tokyo: un bilancio record da circa 48 miliardi di dollari, in aumento del 2,5% su un anno prima. Tra i capitoli di spesa - a parte l'upgrading dei sistemi antimissilistici - uno rilevante riguarda l'acquisto di F-35, i cacciabombardieri invisibili made in Usa che rappresentano il primo passo verso uno degli obiettivi che molti pezzi grossi delle Forze di Autodifesa sognano: l'acquisizione di specifiche capacita' offensive, per essere in grado di colpire – eventualmente anche in modo preventivo – basi nemiche sul continente asiatico. Ma prima che il Giappone possa avere in operativita' missili Tomahawk o simili dovrebbe probabilmente essere modificata la Costituzione ultrapacifista del Paese.



TRA APPRENSIONI E INGENUITÀ

Cambiare la Costituzione ultrapacifista promossa dagli americani in periodo di occupazione e' un obiettivo primario per il premier Abe, che nel frattempo e' riuscito a far passare dalla Dieta interpretazioni estensive del concetto di autodifesa allargandola alla difesa di alleati sotto attacco. Dopo che martedi' scorso Pyongyang ha fatto passare sopra lo spazio aereo nipponico un missile balistico e promesso di ripetere questo tipo di operazioni, e dopo il potente test nucleare di ieri, Abe spera in un cambiamento nella psicologia dell'opinione pubblica. E ci mette del suo: per vari osservatori, ad esempio, la diffusione di martedi' di messaggi di allarme a tutta la popolazione dell'Hokkaido e del Giappone settentrionale – con l'invito a mettersi al sicuro, via sirene e sms – appare esagerata al fine di moltiplicare le apprensioni. Dopotutto, lo stesso ministro della Difesa ha detto che era stato escluso che il missile potesse cadere sul territorio giapponese.



La sensazione diffusa e' che gran parte dei giapponesi sia sostanzialmente molto ignorante di cose militari, dopo 72 anni in cui nessuna persona in divisa e' morta o ha sparato in un conflitto. Lo si percepisce assistendo alla grandi esercitazioni di fine estate delle Forze di Autodifesa di Terra (l'esercito) nelle aree di addestramento sul Monte Fuji. Sono esercitazioni a fuoco vivo che per alcuni giorni sono aperte al pubblico: centinaia di migliaia di persone partecipano a una lotteria per potervi assistere. E tra le migliaia e migliaia che ottengono il biglietto, in parecchi ci vanno come fosse uno spettacolo o un videogioco.

Per inciso, e' incredibile che in un Paese considerato finora ultrapacifista, si tengano continue esercitazioni militari estive in mezzo a uno dei piu' grandi comprensori turistici (Hakone/Gotemba), al picco della stagione, con i villeggianti che vengono svegliati a cannonate di prima mattina. Ma l'ingenuita' di molti osservatori civili alle manovre militari – che culminano con la simulazione dell'annientamento di un nemico che ha invaso un'isola giapponese – potrebbe sparire di colpo, se in futuro il Paese sara' coinvolto in conflitti che generassero le prime vittime in oltre sette decenni tra le Forze di Autodifesa.

© Riproduzione riservata