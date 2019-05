Germania, la resurrezione dei liberali

Non è facile emozionarsi per elezioni in cui l’incognita più interessante è chi si piazzerà al terzo posto.

Il primo e il secondo partito del voto tedesco del 24 settembre prossimo saranno con ogni probabilità l’Unione democristiana del cancelliere Angela Merkel, data dai sondaggi attorno al 38%, e i socialdemocratici del suo sfidante, Martin Schulz, visti attorno al 24%. Domenica sera, il dibattito televisivo fra i due, unico confronto diretto della campagna elettorale, ha confermato un quadro statico e un po’ noioso, anche se i toni civili della discussione avranno sorpreso l’opinione pubblica di Paesi come l’Italia, gli Stati Uniti o la Gran Bretagna, ormai abituati alla politica fatta di insulti e grida.

Così l’attenzione degli osservatori si concentra sul plotoncino di quattro partiti, la sinistra della Linke, l’estrema destra dell’AfD (Alternativa per la Germania), i redivivi liberaldemocratici della Fdp e i Verdi, tutti fra l’8 e il 10% nei sondaggi. A differenza del 2013, quando entrarono al Bundestag solo quattro partiti, stavolta sei formazioni dovrebbero superare lo sbarramento del 5%, compresa la AfD, dando per la prima volta dall’immediato dopoguerra una rappresentanza parlamentare all’ultradestra, e i rientranti liberali. Il che complica l’equazione delle alleanze di Governo per il dopo-voto e fa del periodo dopo il 24 settembre una fase politica assai più interessante della soporifera campagna in corso.

Una delle poche cose che il dibattito di domenica sera ha rivelato, è che i due partiti maggiori sono nei fatti pronti a una riedizione della grande coalizione oggi al potere a Berlino: anche se non si tratta della prima opzione né della signora Merkel, che preferirebbe un patto con la Fdp o con i Verdi, né di Schulz, che anzi è stato scelto dalla Spd nel gennaio scorso proprio come il volto dell’alternativa alla grande coalizione e per questo ha goduto allora di una breve fiammata di popolarità. Il disastro delle elezioni regionali della primavera, che hanno mostrato l’avversione dell’elettorato alla possibilità di un’alleanza della Spd con Linke e Verdi, ha chiuso questa porta.

Su tutti i poster elettorali c’è lui. In bianco e nero, camicia aperta senza cravatta, la barba appena accennata, pose da modello più che da politico. Slogan a volte un po’ eccentrici. “Pensieri nuovi”.

I liberaldemocratici tedeschi ci provano. La carta principale per differenziarsi dalla politica e dall’immagine stantia dei due grandi partiti e dei loro leader, Angela Merkel e Martin Schulz, è il 38enne Christian Lindner, che sta provando a ricostruire la Fdp dopo la disfatta di quattro anni fa, quando, per la prima volta dal 1949, mancarono la soglia del 5% necessaria per entrare al Bundestag. Lindner è il volto nuovo del partito, un volto che ha una certa presa sull’elettorato femminile e su una base fatta di professionisti, piccoli imprenditori, partite Iva, gente che, come lui stesso, viene dal settore della consulenza e dell’informatica. È anche l’unico volto, lo accusano i suoi critici, una “one-man-band”.

Ma il leader della Fdp è anche un politico che sa che bisogna mandare un messaggio nuovo per non farsi stritolare dall’abbraccio della grande coalizione fra democristiani e socialdemocratici. Non a caso, è stato Lindner il più critico di Merkel e Schulz dopo il dibattito televisivo di domenica sera, senza contrasti e con scarsi contenuti. «Sembravano scene da un lungo matrimonio – ha commentato - Una coppia che ogni tanto litiga, ma sa che è condannata a stare insieme». E per questo, per evitare una riedizione della grande coalizione, la campagna della Fdp ha scelto temi a volte di nicchia: i liberali sono consapevoli che la loro fortuna non dipenderà dal voto del tedesco medio, ma dalla mobilitazione di un elettorato diverso da quello tradizionale. E Lindner conosce bene anche la storia recente del suo partito: nel 2009 si aggiudicò il 14,9% dei voti, un record. Dopo quattro anni di governo con la signora Merkel, nonostante posti di rilievo nel gabinetto, come i ministeri degli Esteri e dell’Economia, la Fdp veniva buttata fuori dal Parlamento. Accusata di aver fatto da mera stampella ai democristiani e di aver fallito nel far passare la principale promessa elettorale, quella di tagliare le tasse.

La riduzione delle imposte resta al centro del manifesto elettorale dei liberali, anche sotto Lindner. Se il ministro delle Finanze uscente, Wolfgang Schäuble, ha promesso per conto dell’unione democristiana, di tagliare le tasse di 20 miliardi di euro, grazie allo sbandierato pareggio di bilancio, la Fdp punta a 30 miliardi. E su altri fronti, dal miglioramento dell’istruzione alla digitalizzazione, considerate due delle zavorre dell’economia tedesca nel lungo termine, i liberali avanzano proposte più radicali di quelle del partito del cancelliere Merkel. La linea dei due partiti è meno distante dell’immagine diversa che la Fdp vuole proiettare.

Finora, Lindner ha avuto discreti risultati. Ha rivitalizzato il partito, ottenuto buoni esiti in un paio dei voti regionali di questa primavera, in particolare nel suo Stato del Nord-Reno Vestfalia. Con toni duri sull’immigrazione, ha recuperato un po’ di consensi che erano migrati verso l’ultradestra della AfD. «Lindner – sostiene Jackson Janes, presidente del centro di studi tedeschi Aicgs della Johns Hopkins – sta cercando di resuscitare l’immagine di sconfitta del partito con posizioni dure sull’euro e sulle questioni finanziarie, le politiche dell’immigrazione, un mercato del lavoro più flessibile e il supporto per l’Europa». Una coalizione fra Cdu/Csu e Fdp potrebbe risultare però la meno pro-europea delle combinazioni possibili dopo il voto del 24 settembre. Lindner ha già espresso il suo scetticismo sulle proposte del presidente francese Emmanuel Macron per un ministro delle Finanze e un bilancio dell’Eurozona, da cui dovrebbe ripartire la discussione sulla riforma dell’area euro, in stallo fino al voto tedesco.

Le vere incognite sul futuro post-elettorale della Fdp però sono due e molto più fondamentali: se insieme ai democristiani raggiungerà una maggioranza sostenibile e se, una volta che andasse al Governo, sarà in grado di evitare la débacle del 2013, quando i suoi consensi vennero fagocitati dalla signora Merkel.

