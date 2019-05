Corea Nord, Onu: forte condanna, stop lanci subito

Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu “condanna fortemente” il lancio del missile della Nord Corea e le “azioni oltraggiose” di Pyongyang, chiedendo che vi “ponga immediatamente fine”. I Quindici in una dichiarazione al termine della riunione di emergenza al Palazzo di Vetro hanno “espresso la loro grave preoccupazione che la Nord Corea mini deliberatamente la pace e la stabilità regionale, causando gravi timori per la sicurezza in tutto il mondo”. “Tali azioni - hanno detto - non sono solo una minaccia per la regione ma per tutti gli stati membri”.

“È di vitale importanza che la Corea del Nord mostri immediatamente un sincero impegno alla denuclearizzazione attraverso azioni concrete, e mostri l'importanza di lavorare per ridurre le tensioni nella penisola e altrove”: lo chiedono i membri del Consiglio di Sicurezza Onu in una dichiarazione. “Tutti i membri delle Nazioni Unite - ricordano i Quindici - devono attuare pienamente ed immediatamente tutte le risoluzioni del Cds e in particolare la 2375 e la 2371”.

© Riproduzione riservata