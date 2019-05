Jose stasera in New Jersey. Il terzo uragano in Usa verso New York e East Coast

Si chiama Josè e lo aspettavano. Dopo Harvey in Texas (80 morti) e Irma in Florida (42 vittime) , si abbatte sugli Stati Uniti il terzo uragano in meno di un mese. Stasera dovrebbe arrivare Jose in New Jersey e si sta rafforzando cioè da tempesta tropicale è diventato uragano categoria 1. Ma la notizia che forse inquieta di più è che la prossima settimana - entro mercoledì - Jose potrebbe colpire New York e un’area molto vasta della East Coast. L’ultima volta che New York è stata violentemnte colpita da un a supertempesta è stato nell’ottobre 2012, quando Sandy è lasciò dietro di sé 70 miliardi di dollari di danni. Se Jose continua così si abbatteranno sulla costa est degli Stati Uniti altissime e violente onde, è la previsione.

Jose is once again a hurricane. On Friday, the storm powered back up to a Category 1 storm: http://cbsn.ws/2h7Q4a0 – CBS News(CBSNews)

Non c’è però una preoccupazione solo per la città. José minaccia le navi piene di greggio e prodotti petroliferi raffinati che si trovano sulla costa atlantica. «particolarmente quelli che si dirigono verso New York Harbor» dice Shunondo Basu, a Bloomberg New Energy Finance, che oltre a essere meteorologo è un analista del settore gas ed energia.

Jose strengthens to hurricane; expected to impact New Jersey, Long Island http://7ny.tv/2y4tEtg – Eyewitness News(ABC7NY)

