Scontri a Barcellona dopo 14 arresti, sequestrate 10 milioni di schede

Si fa sempre pi tesa la situazione in Catalogna, in vista del referendum per l’autonomia indetto per il prossimo 1 ottobre e fortemente osteggiato dal governo centrale di Madrid. Due i fatti di cronaca oggi: il blitz della polizia nazionale spagnola (la Guardia Civil) presso alcune sedi del governo catalano, con l’arresto di 14 funzionari ed esponenti del governo catalano e l’annuncio, fatto dal ministero degli Interni di Madrid, del sequestro di 10 milioni di schede elettorali preparate per il referendum. E a Barcellona migliaia di catalani sono scesi in piazza.



Nel corso di una operazione della Guardia Civil spagnola a Barcellona svoltasi di prima mattina presso la Generalitat catalana (il Governo autonomo della regione), sono stati arrestati due collaboratori del vicepresidente della Generalitat catalana Oriol Junqueras, Josep Maria Jov e Lluis Salvad, insieme ad altre 12 persone, mentre sono state effettuate 22 perquisizioni. Gli agenti della Guardia Civil si sono recati nel dipartimento dell'economia, degli esteri, del lavoro e degli affari sociali e nella sede centrale del governo locale catalano.

Fra gli arrestati, anche il direttore del dipartimento di attenzione ai cittadini del governo Jordi Graell e il presidente del Centro delle telecomunicazioni Jordi Puignero. Il presidente catalano Carles Puigdemont ha, subito dopo il blitz, convocato una riunione urgente di tutti i suoi ministri, confermando che il primo ottobre si terr il referendum, e ha rilasciato una dichiarazione pubblica. Nella dichiarazione, il presidente catalano ha denunciato l'atteggiamento totalitario del governo centrale spagnolo e ha detto che [questo] ha oltrepassato la linea rossa che lo separa dai regimi

#president @KRLS: “El que est vivint Catalunya no ho viu cap Estat de la Uni Europea" #1oct Govern. Generalitat(govern)

antidemocratici, accusando il governo di Madrid di avere sospeso di fatto, illegittimamente, l'autogoverno della Catalogna, istaurando uno stato di eccezione: la libert sospesa. una situazione inaccettabile in democrazia

▶️#president @KRLS: “No acceptarem un retorn a poques passades i que no ens permetin decidir les poques futures d… https://twitter.com/i/web/status/910460818164027392 Govern. Generalitat(govern)

Si tratta di una operazione coordinata per impedire che i catalani possano esprimersi in pace e libert il 1 ottobre, ha continuato Puigdemont, sottolineando che quello che successo oggi in Catalogna non mai capitato in alcuna nazione dell’Unione europea.



Sequestrate le schede elettorali, revocate le ferie alle forze dell’ordine

Il ministero degli interni spagnolo ha reso noto nel primo pomeriggio che la Guardia Civil ha sequestrato oggi 10 milioni di schede per il voto al referendum catalano del 1 ottobre, durante una perquisizione in un magazzino a Bigues i Riells, vicino a Barcellona. Gli agenti hanno sequestrato nell'operazione anche altro materiale elettorale per il referendum di autodeterminazione. Il ministero degli interni di Madrid ha anche annullato permessi e ferie degli agenti della polizia nazionale e della Guardia Civil assegnati alla crisi in

Catalogna. La misura prevista per il periodo dal 20 settembre al 5

ottobre, ma pu essere prorogata.



Il vicepresidente catalano: Istituzioni sotto attacco

Subito dopo il blitz della Guardia Civil presso le sedi dellla Generalitat catalana, intervenuto su Twitter il vicepresidente catalano Oriol Junqueras: Stanno attaccando le istituzioni di questo paese, quindi i cittadini. Non lo permetteremo!, ha reagito. Mentre il sindaco di

Estan atacant les institucions d'aquest pas i per tant atacant els ciutadans. No ho permetrem. Oriol Junqueras(junqueras)

Barcellona Ada Colau, eletta con Podemos, ha definito uno scandalo democratico il blitz attuato questa mattina dalla polizia spagnola contro il governo catalano. Il suo partito ”En Com” ha invitato a manifestare contro l'attacco del governo spagnolo alle istituzioni catalane. intervenuto anche il leader di Podemos Pablo Iglesias, denunciando che in Spagna con il blitz della Guardia Civil contro le istituzioni catalane tornano ad esserci detenuti politici. una vergogna, ha aggiunto, che in Spagna ci siano detenuti politici mentre un partito corrotto controlla le istituzioni.



Camil Ros, segretario generale del maggior sindacato spagnolo, la Ugt, da sempre nell’orbita dei socialisti del Psoe, ha descritto l'azione della guardia civile come un attacco alla democrazia. Se dovessimo chiamare uno sciopero generale, saremmo sicuramente subito dichiarati illegali, ha commenato sulla possibilit di chiamare uno sciopero in segno di protesta contro la reazione dello Stato al referendum catalano.

Folla protesta davanti alla sede del governo a Barcellona. Proteste anche a Madrid

E una grande folla -si parla di migliaia di persone- scesa in piazza a Barcellona per protestare contro il blitz della Guardia Civil. Ci sono stati momenti di tensione e brevi tafferugli fra manifestanti indipendentisti e Guardia Civil spagnola davanti ad una sede del governo catalano, mentre gli agenti scortavano uno dei dirigenti dell'amministrazione arrestati nel blitz di questa mattina; i manifestanti hanno cercato di bloccare il passaggio del convoglio. Non risulta comunque ci siano stati feriti o persone arrestate. La folla cantava l'inno catalano Els Segadors e gridava Libert, Indipendenza, Fuori le forze di occupazione!. Circa 500 persone stanno marciando ora anche nel centro di Madrid per sostenere la volont della Catalogna di tenere un referendum sulla sua indipendenza dalla Spagna, e anche per condannare la linea dura adottata dal governo per impedire il voto. La protesta, inscenata nella Plaza del Sol di Madrid, fa eco a simili manifestazioni nelle strade di Barcellona e altre citt catalane con migliaia di persone che si sono riunite per protestare contro contro i raid della polizia e i primi arresti di funzionari del governo locale della Catalogna.

Rajoy: Unica risposta possibile. Il referendum non si far

Il premier spagnolo Mariano Rajoy ha detto davanti al Congresso dei deputati, dopo il blitz della Guardia Civil contro il governo catalano, che la risposta alla sfida indipendentista di Barcellona non pu essere diversa da quella decisa. A nessuno piace questa situazione, e a me neppure ha aggiunto. Davanti alla sfida dell'indipendenza catalana, che non rispetta la legge, logicamente lo Stato deve reagire ha detto ancora il premier spagnolo. Nessuno Stato al mondo pu accettare quanto stanno facendo: erano avvertiti, ha aggiunto, sapevano che il referendum non si pu fare perch contrario alla sovranit nazionale e al diritto di tutti gli spagnoli di decidere cosa vogliono per il loro paese. Rajoy ha quindi visto a Palazzo della Moncloa i leader dei due grandi partiti di opposizione, il socialista Pedro Sanchez e Albert Rivera di Ciudadanos. Il premier, riferisce El Pais online, tornato successivamente a ribadire che il referendum non pu essere celebrato, non mai stato legale o legittimo, ora solo una chimera impossibile. Lo Stato, prosegue Rajoy, ha agito e continuer a farlo, ogni illegalit avr la sua risposta. La disobbedienza alla legge l'opposto della democrazia. Siete ancora in tempo per evitare danni maggiori.



Altri sequestri di materiale elettorale



Oltre al sequesto delle schede elettorali, sono continuate inoltre le perquisizioni della polizia spagnola e i sequestri di materiale elettorale preparato per il referendum del 1 ottobre. Secondo la tv pubblica Tve la polizia spagnola ha sequestrato ieri negli uffici di una societ di posta privata 45mila convocazioni inviate per la costituzione dei seggi elettorali.

Nel pomeriggio, unit antisommossa della polizia hanno preso posizione davanti alla sede del partito indipendentista di sinistra Cup a Barcellona, in attesa di un ordine giudiziario per entrare. Il partito ha reso noto di avere tolto dalla sede e distribuito in tutto il paese tutto il materiale elettorale per il referendum. Il ministro delle finanze spagnolo Cristobal Montoro intanto ha confermato il blocco delle finanze del governo di Barcellona, deciso venerd dal governo di Madrid.



Silenzio della Commissione europea

La Commissione europea non ha rilasciato commenti sugli arresti di esponenti del governo catalano in vista del referendum sull'indipendenza del primo ottobre, illegale per Madrid. Ad una domanda sugli ultimi sviluppi, il vicepresidente dell'esecutivo comunitario Valdis Dombrovskis ha dichiarato: il presidente Jean-Claude Juncker e il vicepresidente Frans Timmermans hanno gi parlato della questione. In questa fase non abbiamo niente da aggiungere. (f.s.)

