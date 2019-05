Onu: Trump parla anche di Megumi, la ragazza rapita dai nordcoreani

TOKYO – Nel suo minaccioso discorso all'assemblea delle Nazioni Unite, il presidente americano Donald Trump ha anche citato – tra gli obbrobri attribuiti alla Corea del Nord sul fronte dei diritti umani – il caso di Megumi Yokota, la ragazzina giapponese rapita dai nordcoreani nel 1977 (quando aveva 13 anni) e scomparsa nel nulla (salvo l'emergere di notizie e fatti inverificabili o falsi).

È una circostanza che ha fatto piacere nelle sfere governative (e non) giapponesi: la questione dei cittadini nipponici sequestrati negli anni 70 e 80 e portati in Corea del Nord - principalmente per l'addestramento di spie nordcoreane in vista di missioni all'estero in cui si sarebbero spacciate per giapponesi – è ancora una ferita aperta e rappresenta uno dei fattori per cui il Giappone è quasi sempre dalla parte della linea più dura contro Pyongyang. Sono 17 i casi ufficialmente riconosciuti, più molti altri casi sospetti. Cinque persone sono state liberate e rimpatriate nel 2002, ai tempi della breve distensione tra i due Paesi sotto il premier Junichiro Koizumi. Per Pyongyang, altri 4 individui giapponesi non sono mai entrati in Corea del Nord e otto – tra cui Megumi – sarebbe morti. «Sappiamo che (la Corea del Nord) ha rapito una dolce ragazza giapponese di 13 anni da una spiaggia del suo Paese per renderla schiava come tutor linguistico per spie nordcoreane», ha detto Trump all'assemblea Onu.

Un libro italiano su Megumi. Sul caso di Megumi Yokota è stato appena pubblicato il libro “Megumi – Storie di rapimenti e spie della Corea del Nord” (edito da Rogiosi) di Antonio Moscatello, giornalista di Askanews che ha vissuto in Giappone e si occupa con passione di tematiche riguardanti l’Asia orientale (presentazioni con l'autore a Roma il 5 ottobre presso l'Associazione stampa Romana, a Milano il 10 ottobre alle 18 alla Feltrinelli di via Manzoni, a Napoli il 19 ottobre presso Guida, via Bisignano).

Era stato lo stesso premier Shinzo Abe a parlare del caso Megumi a Trump, suscitando l'attenzione del presidente. I due dovrebbero incontrarsi di nuovo in Giappone il prossimo 5-7 novembre, all’inizio di un lungo tour asiatico di Trump. Pare sia prevista anche una nuova manifestazione di “Diplomazia del golf”: i due dovrebbero alternare i colloqui con una puntata verso campi verdi e buche (circostanza che non parrebbe particolarmente appropriata alla gravità della situazione). Abe sarà fresco di nuove elezioni: lunedì dovrebbe annunciare lo scioglimento della Camera Bassa per un voto anticipato previsto il 22 ottobre. Scontata la sua rielezione a premier, anche se il suo partito (il Partito Liberaldemocratico, Ldp) dovrebbe perdere una parte dei consensi.

L'opposizione è in sfacelo: le insidie principali dovrebbero arrivare ad Abe da una transfuga dell'Ldp, l'attuale governatrice di Tokyo Yuriko Koike, intenzionata a lanciare un nuovo schieramento nazionale che potrebbe aggregare vari fuoriusciti dal principale partito di opposizione, il Partito Democratico sempre più in crisi.

