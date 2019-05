Banca del Giappone controcorrente: c’è chi vuole misure più espansive

TOKYO – Distinguendosi da altre grandi banche centrali, la Banca del Giappone continua a non dare alcun segnale di un futuro avvio di manovre di ridimensionamento della sua politica monetaria espansiva. Il giorno dopo le indicazioni dalla Fed verso un irrigidimento monetario – con un inizio a ottobre di un taglio agli asset in portafoglio e un probabile nuovo rialzo dei tassi entro fine anno - , l'istituto guidato da Haruhiko Kuroda si è limitato a confermare l'attuale strategia iper-accomodante (controllo della curva dei rendimenti per mantenere i tassi sui decennali intorno a zero, acquisto di bond pubblici al ritmo più o meno di 80mila miliardi di yen l'anno, tassi negativo a -0,1% su una parte dei depositi in eccesso delle istituzioni finanziarie). Anche se l’economia continua a dare segnali di moderata ripresa e apre in miglioramento, l’inflazione core resta bassa, intorno allo 0,5 per cento.

Un nuovo dissenso - Unico dissenziente il nuovo membro del board, l’economista Goshi Kataoka – ma questa volta si tratta di un dissenso oltranzista: Kataoka ritiene che le misure in atto non sono sufficienti per raggiungere il target ufficiale del 2% sull'inflazione. Una dissidenza diversa e opposta, dunque, rispetto a quella emersa negli scorsi anni da parte di membri del board ora usciti di scena, come Takahide Kiuchi e Takehiro Sato. Già alcuni analisti ipotizzano che, a questo punto, quantomeno potrebbe aprirsi un dibattito sulla possibilità di nuovi provvedimenti espansivi. Quali è difficile anche immaginarlo, visto che le banche private sono assolutamente contrarie a tassi di interesse ancora più negativi. Inoltre, dopo 4 anni e mezzo di acquisti a man bassa, la Banca del Giappone ora detiene già circa il 40% dei Jgb (più di tutte gli istituti privati messi insieme), mentre grazie agli acquisti di Etf è diventata anche il principale compratore in Borsa, superando gli investitori stranieri nel loro complesso.

Borsa in ripresa - L'indice Nikkei della Borsa di Tokyo ha chiuso oggi sui nuovi massimi da due anni e appena il 2% sotto i livelli del 1996, continuando il recente trend positivo con un progresso dello 0,18% a 20.347,48 punti agevolato da un indebolimento dello yen ai minimi da 2 mesi sul dollaro (oltre quota 112). In spolvero i titoli degli esportatori grazie al fattore-yen e quelli dei finanziari tra la tendenza rialzista dei tassi nel post-Fed.

