Germania, elezioni 2017: cosa bisogna sapere in cinque punti

Oggi si svolgono in tutta la Germania le elezioni federali per il parlamento. Ad avere diritto di voto sono 61,5 milioni di cittadini, sparsi nelle 16 regioni (Landër) del paese. Nel corso della giornata il Sole 24 Ore seguirà i risultati in arrivo da Berlino, con cronaca e analisi a caldo. Ecco qualche informazione per orientarsi nell’appuntamento.

1) Quando e per cosa si vota?

I cittadini tedeschi sono chiamati ad eleggere il nuovo parlamento (Bundestag), l'organo che ha il compito di nominare il cancelliere. Come vuole la prassi, i seggi sono aperti di domenica (oggi) dalle 8 alle 18. I primi exit poll vengono diffusi in genere poco dopo la chiusura delle urne, ma per il risultato definitivo si potrebbe attendere fino all'inizio della prossima settimana. Salvo risultati-choc, si dovrebbe andare verso il quarto mandato consecutivo di Angela Merkel, leader del Cdu (Christlich Demokratische Union Deutschlands, l'Unione Cristiano-Democratica, un partito moderato che raccoglie forze centriste e conservatrici). Il problema è capire come sarà articolato il governo (vedi punto 3).



2) Come si vota?

Ogni cittadino può esprimere due preferenze. Con la prima sceglie un candidato per la propria circoscrizione e con la seconda dà il suo voto a un partito, per un totale di 598 seggi: 299 per le circoscrizioni, in ciascuna delle quali risulta eletto il candidato più votato; i restanti 299 divisi tra i partiti, secondo un principio di proporzionalità dei consensi ottenuti nei 16 Landër tedeschi.



In questo caso, però, il tetto dei 299 seggi non è tassativo: se un partito monopolizza i voti in un certo territorio, saranno garantiti dei seggi-extra ai concorrenti per arrivare a un quadro più bilanciato. È così che nell'attuale Bundestag si è arrivati a 630 seggi contro i 598 d'ordinanza, mentre la frammentazione delle forze politiche in campo nel 2017 potrebbe spingere l'asticella anche a 700 unità.



3) E dopo il voto cosa succede? Come si forma il governo?

Dopo il voto scattano le consultazioni fra le varie forze politiche per formare la maggioranza. Le trattative possono durare anche diverse settimane, soprattutto quando il quadro uscito dalle urne presenta segni di incertezza. Come in questo caso.

4) Quali incertezze? Non si è parlato di una vittoria “probabile” del Cdu?



Il Cdu, il partito di Angela Merk, è saldamente in testa nei sondaggi e viene proiettato intorno al 36%. La percentuale non basta però a garantire una maggioranza assoluta e si dovrà cercare un’alleanza con le altre forze politiche. L’ipotesi più accreditata è una riedizione della “grande coalizione” con l’appoggio del Partito socialdemocratico tedesco (Sozialdemokratische Partei Deutschlands), guidato da Martin Schulz e considerato capace di guadagnare intorno al 22-23% delle preferenze. L’altra ipotesi è quella della cosiddetta coalizione Giamaica, chiamata così in riferimento ai colori dei tre soggetti coinvolti: Cdu (nero), Fpd (Freie Demokratische Partei, il partito liberale, giallo) e infine i Grüne, i Verdi, che però non godrebbero di una quota di seggi sufficiene a tenere in piedi la maggioranza. Qui un’analisi più approfondita dello scenario.

5) E i populisti?

La principale incognita arriva da Alternative für Deutschland, in italiano “Alternativa per la Germania”, partito che si può collocare nell’area della destra radicale. Rimasta fuori per un soffio dal parlamento nel 2013 (4,7% dei voti, lo 0,3% in meno della soglia del 5%), l’Afd ha costruito buona parte del suo consenso politico sui temi dell’euroscetticismo e della contrarietà all’immigrazione. Ora è rappresentata in 13 dei 16 Landër. Il partito è guidato da Alexander Gauland (76 anni, giornalista, a lungo impegnato nella Cdu prima di rompere con il partito in polemica con la leadership di Merkel) e Alice Weidel (38 anni e una carriera nella finanza alle spalle tra Goldman Sachs e Allianz Global Investors). Weidel è legata alla produttrice originaria dello Skri Lanka Sarah Bossard ed è la prima leader dichiaratamente omosessuale a guidare il partito. I sondaggi avevano evidenziato una flessione nei consensi per l’Afd, fermo in molte rilevazioni tra l’8 e il 10% ma il rush pre-elettorale potrebbe far guadagnare seggi al partito fino a renderlo influente nella definizione delle alleanze.

