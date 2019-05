Lavoro e voto, la AfD non è il Front National

Potrebbe sembrare un esercizio inutile. In Germania, la disoccupazione complessiva è talmente bassa – 4,1% a livello nazionale – che potrebbe apparire fuori luogo cercare di individuare un nesso tra il malessere del mercato del lavoro e i risultati elettorali. Una semplice analisi esplorativa – che permette solo solo di raccogliere indizi e formulare ipotesi, e non solo perché i dati sono pochi – suggerisce conclusioni diverse, e non scontate. Il consenso per la AfD, soprattutto, appare qualitativamente diverso da quello per il francese Front National: non sembra collegato al livello disoccupazione.

La Cdu-Csu forte dove il paese è solido



LA CDU-CSU

Non è una sorpresa trovare che il partito della Cancelliera Merkel è forte laddove la disoccupazione è bassa. In Baviera, dove i cristiano sociali hanno raccolto il 44,2% - il massimo di queste elezioni - la disoccupazione è al 2,6% - il minimo. A Berlino, dove la disoccupazione è al 7,8% - il livello più alto nel Paese – la Cdu ha raccolto il 24,7%. Il livello più basso.

Doppio regime per la Spd



LA SPD TRA OVEST ED EST

Molto meno chiaro è l’andamento per la Spd. Complessivamente, sembra che anche per i socialdemocratici i consensi diminuiscono dove la disoccupazione è più alta, ma la correlazione non è particolarmente forte. Risultati del tutto diversi si ottengono se si dividono i Länder dell’Est e dell’Ovest. In entrambe le aree i consensi per l’Spd aumentano con l’aumentare per la disoccupazione, ma in misura diversa: più intensa nei Länder occidentali (nella parte alta del grafico interattivo), molto meno in quelli orientali (nella parte bassa).

La AfD non è premiata dalla disoccupazione



LA AFD TRA EST E OVEST

Un analogo fenomeno si è manifestato per la AfD, i populisti di destra. Gli andamenti sono profondamente diversi tra Est ed Ovest, quasi a sottolineare le differenze sociali e culturali ancora esistenti tra le due aree. Nell’ex Germania Orientale (nella parte alta del grafico), la relazione tra disoccupazione e voti per la destra populista è relativamente forte, ma va in senso contrario a quanto si era manifestato – per esempio – nei dati sulle intenzioni di voto. In questo caso a una maggiore disoccupazione corrisponde un minor consenso per la destra.

Non emerge lo stesso fenomeno, in Francia, per il Front National, più forte nelle zone di maggiore disoccupazione. Questo significa che, al di là della diversità sociale tra Est ed Ovest – nei Länder orientali sembra esserci uno zoccolo duro più ampio per la AfD – è possibile che chi sia più “sicuro” si senta protetto dalle proposte dei populisti che puntano proprio sulle paure sociali più diffuse. Anche a Ovest (nella parte bassa del grafico) i Länder con maggiore disoccupazione votano relativamente meno per i populisti, ma in questo caso la relazione è davvero molto debole.

Va a Die Linke il voto di protesta economica



DIE LINKE (LA SINISTRA)

Il vero voto di protesta economica, in Germania, è quello per Die Linke. In questo caso, e senza variazioni tra Est e Ovest, c'è una relazione più stretta che in altri casi tra il tasso di disoccupazione e il voto per la sinistra più radicale. Anche Die Linke sembra avere risultati molto differenziati nelle varie aree del Paese: la disoccupazione sembra spiegare gran parte dei consensi nei Länder dell'Est e – in misura diversa – nei tre Länder occidentali con tassi di senza lavoro relativamente più alti. Nelle aree dell’ex Germania Ovest dove è più bassa la disoccupazione la relazione, che è comunque presente, è un po' meno incisiva.

L’ecologia lontana dall’economia



I VERDI (GERMANIA ESCLUSO BERLINO)

Come la Cdu-Csu anche i Verdi vedono calare i propri consensi nelle aree dove la disoccupazione è più elevata. In questo caso, non appaiono in modo evidente grandi differenze tra Est e Ovest se si esclude il caso di Berlino, dove i Grünen hanno ottenuto un buon risultato – un voto probabilmente di opinione – rispetto agli altri Länder dell'ex Germania Orientale. Si può ipotizzare che i temi cari agli ecologisti abbiano meno presa tra coloro che hanno difficoltà economiche.

© Riproduzione riservata