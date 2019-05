Ue pronta a rivedere Schengen: controlli alle frontiere fino a tre anni

BRUXELLES – La Commissione europea ha proposto mercoledì una attesa revisione delle regole del Codice Schengen che consentirà ai Paesi di introdurre controlli alle frontiere interne per un tempo maggiore rispetto all'attuale. Il giro di vite, a cui si associa un nuovo programma di reinsediamento di 50mila migranti provenienti da paesi terzi, rientra nel tentativo di meglio gestire l'immigrazione. Il pacchetto legislativo deve ora essere approvato dai paesi membri.

Due gli articoli del Codice Schengen che dovrebbero essere modificati. Il primo è il 25. Attualmente permette a un Paese che si trovi di fronte a «una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna» di adottare controlli alle frontiere per un totale di sei mesi. La proposta di modifica permetterà ai Paesi di portare la scadenza a 12 mesi. Nel contempo, Bruxelles vuole adottare procedure che diano garanzie su una scelta che deve essere veramente inevitabile.

Con una ulteriore modifica legislativa, questa volta relativa all'articolo 27 del Codice Schengen, la Commissione europea propone che i controlli possano durare altri due anni (con rinnovi ogni volta semestrali). In questo caso, la procedura sarebbe dettata da un iter straordinario, con una raccomandazione del Consiglio sulla scia di una opinione dello stesso esecutivo comunitario. L'adozione di controlli per via di altre circostanze particolari resta regolata dagli articoli 28 e 29.

In buona sostanza, se la proposta verrà accolta dai paesi membri, controlli ex articolo 25 e 27 potranno durare fino a tre anni. La decisone della Commissione europea giunge dopo che negli ultimi anni verifiche alle frontiere interne si sono moltiplicate per via della crisi migratoria e degli attentati terroristici. In novembre, scadranno definitivamente le misure decise da alcuni paesi del Nord Europa ex articolo 29, ossia per «carenze gravi e persistenti alle frontiere esterne».

Il commissario europeo all’Immigrazione Dimitris Avramopoulos

Si può presumere che in novembre i paesi vorranno proseguire con i controlli, ma optando per gli articoli 25 e 27 in attesa delle modifiche proposte ieri. Nelle scorse settimane, la cancelliera Angela Merkel aveva preannunciato scelte di questo tipo (si veda Il Sole 24 Ore del 7 settembre). Qui a Bruxelles, il commissario all'Immigrazione Dimitri Avramopoulos ha spiegato che controlli devono rimanere «una eccezione», ma è necessario «trovare un equilibrio tra sicurezza e libertà di movimento».

“Al giro di vite si associa un nuovo programma di reinsediamento di 50mila migranti provenienti da paesi terzi”





Sempre mercoledì, la Commissione europea ha rilanciato la procedura di reinsediamento nell'Unione dei rifugiati tuttora in Paesi terzi, proponendo un piano biennale per 50mila persone che andrebbero ad aggiungersi alle 23mila persone già reinsediate negli ultimi due anni. Bruxelles metterà a disposizione dei paesi membri fino a 500 milioni di euro. A differenza del ricollocamento, che riguarda i rifugiati già sul territorio comunitario, il reinsediamento appare meno controverso.

Per ultimo, Bruxelles vuole velocizzare la procedura di rimpatrio delle persone che non hanno diritto di soggiorno sul territorio europeo, rafforzando il ruolo dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera. Infine, la Commissione ha anche colto l'occasione per esortare Consiglio e Parlamento ad approvare il pacchetto legislativo relativo a nuovi titoli di soggiorno per stranieri con specifiche abilità o talenti professionali (le cosiddette Blue Cards).



© Riproduzione riservata