«La secessione, poi repressione dura: lo scontro sarà lungo»

BARCELLONA - «Il referendum, la mobilitazione dei cittadini catalani, gli scontri tra la polizia e gli attivisti dell’indipendenza: tutto questo ha messo ancora più distanza tra le rivendicazioni della Generalitat di Barcellona e la risposta del governo di Madrid. La soluzione alla questione catalana è oggi molto più complicata di quanto non fosse sabato. E le posizioni contrapposte diventano più radicali ogni giorno che passa». Oriol Bartomeus, politologo e docente di Scienze politiche all’Università autonoma di Barcellona, non vede la possibilità che il governatore della Catalogna, Carles Puigdemont e il premier spagnolo Mariano Rajoy tornino a negoziare una soluzione pacifica, è convinto che «lo scontro diventerà ancora più duro e si trascinerà a lungo, forse ancora per anni».

È cambiato qualcosa con il referendum nei rapporti di forza tra Barcellona e Madrid?

Tutto è diventato ancora più complicato e difficile. Temo che in Catalogna si sia andati oltre ogni limite di convivenza democratica e di rispetto tra istituzioni. Puigdemont con tutta la giunta catalana, così come Rajoy e tutto il governo spagnolo, si sono compromessi completamente nella battaglia a favore e contro il referendum. Ora per entrambi è quasi impossibile tornare indietro. Sono costretti a seguire il flusso degli eventi che loro stessi hanno alimentato fin dall’inizio.

C’è una parte che ha vinto, che ha prevalso nel referendum di domenica scorsa?

Non potremo mai sapere con certezza come è andata la consultazione di domenica. Gli organizzatori del voto hanno diffuso dati apparentemente accurati sull’affluenza e sul consenso raggiunto dal Sì all’indipendenza. Ma la realtà è che il referendum non ha potuto tenersi con le necessarie garanzie di trasparenza e rispetto dei diritti di tutti. Come abbiamo visto Rajoy accusa Puigdemont di aver organizzato una «farsa» e di aver raccontato «inaccettabili menzogne» ai cittadini e afferma che «il referendum non c’è mai stato». Mentre Puigdemont e i suoi mostrano come in tutta la regione si siano mobilitate milioni di persone e accusano Rajoy per le cariche della polizia contro i manifestanti.

Gli scontri tra polizia e attivisti del Sì, le centinaia di cittadini catalani feriti e trascinati via dagli agenti in tenuta antisommossa possono cambiare qualcosa nel percorso della Catalogna verso l’indipendenza?

Se guardiamo agli scontri e soprattutto alla violenza usata dalle forze di polizia ci rendiamo conto che è stata una giornata triste per la Spagna, una delle giornate più tristi della storia democratica del Paese. Tutti avevamo molti timori ma in noi c’era anche la speranza che scene del genere non potessero accadere. Il referendum si è svolto di certo fuori dalle leggi spagnole. Ma non c’è dubbio che davanti all’Europa e al mondo, Rajoy con la risposta violenta della polizia alle manifestazioni dei catalani, ha dimostrato di non avere sotto controllo la situazione, perdendo credibilità, pur avendo la legge dalla sua parte.

Cosa accadrà nei prossimi giorni?

La prima inevitabile mossa della Generalitat sarà arrivare alla dichiarazione unilaterale di indipendenza. Puigdemont e la giunta catalana lo hanno già detto e spiegato. Non hanno alternative se non vogliono perdere completamente la faccia. Poi arriverà l’inevitabile reazione, prevedo durissima, delle autorità nazionali.

Cosa potrà fare la Spagna per evitare la secessione?

Rajoy ha già fatto intendere che si muoverà con ogni mezzo previsto dalla legge spagnola. In altri termini è pronto a commissariare la Generalitat e a sospendere ogni forma di autonomia della Catalogna. L’articolo 155 della Costituzione spagnola prevede questo intervento da parte del governo nazionale in casi eccezionali e di grave disobbedienza di una regione alle leggi spagnole. È una specie di soluzione nucleare che mai è stata utilizzata. Puigdemont e gli altri leader catalani rischiano il carcere.

Quindi lo scontro tra Madrid e Barcellona è destinato a durare anni senza trovare una soluzione?

Purtroppo questo è lo scenario più probabile. Anche se possiamo individuare elementi politici ed economici che potrebbero cambiare le cose. Penso alla debolezza del governo Rajoy, ai rapporti tra Puigdemont e i suoi alleati.

Può farci capire meglio?

A Madrid, Rajoy guida un governo di minoranza, i Conservatori hanno bisogno del sostegno dei Socialisti che sono diventati meno rigidi nei confronti della Catalogna. A Barcellona, Puigdemont erede della tradizione nazionalista di centro-destra, se si andasse a votare domani verrebbe surclassato da Oriol Junqueras della Sinistra repubblicana. Può essere che non siano Rajoy e Puigdemont i leader più adatti a trovare una soluzione.

