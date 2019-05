Brexit, la debolezza del governo di Londra entra nel dibattito Ue

«Per favore, licenziate Johnson». L’invito di Manfred Weber, vicepresidente del Ppe, eurodeputato tedesco della CSU bavarese alleata del cancelliere Merkel, suona come uno sberleffo. Dai banchi dell’europarlamento a Strasburgo, il quarantacinquenne Weber chiede al governo britannico di licenziare il ministro degli esteri Boris Johnson, uno dei pochi che almeno a parole è ancora convinto di poter realizzare una Brexit senza compromessi né concessioni all’odiata Bruxelles.

Nel marzo 2019 l’Europarlamento approverà in via definitiva il risultato dei negoziati Ue-Londra per l’addio del Regno Unito all’Unione, oggi però deplora il caos nel governo di Theresa May, la guerra di potere fra ministro e premier, le divisioni interne al partito conservatore, la mancanza di una strategia comune. E vota una risoluzione con cui depreca lo stallo.

Ironie della Brexit, continua fonte di humor, sostiene l’economista Barry Eichengreen: in questa fase l’Ue mette ancor più il becco negli affari britannici, i negoziati gli danno il diritto di sindacare anche sulle divisioni politiche che normalmente sarebbero affare interno. E invece diventano argomento di dibattito in aula oggi a Strasburgo dopo che il capo negoziatore Michel Barnier e il presidente della commissione Ue Jean-Claude Juncker ripetono che durante il quarto round di negoziati, la settimana scorsa, non v’è stato alcun progresso nelle questioni chiave. Ragion per cui non si possono accogliere le richieste della signora May che vorrebbe subito affrontare l’accordo sul commercio e il periodo di transizione post Brexit.

Gli europarlamentari recepiscono in pieno il messaggio di Barnier e Juncker e in tarda mattinata approvano una risoluzione con cui chiedono ai leader Ue di rinviare la loro valutazione sul negoziato «a meno che il quinto ciclo di colloqui sul ritiro del Regno Unito dalla Ue non rappresenti un grande passo avanti».

La risoluzione passa con 557 voti a favore, 92 voti contrari, 29 astenuti. Il Parlamento, si legge nel documento, «è del parere che nel quarto ciclo dei negoziati non si siano ancora compiuti progressi sufficienti per quanto riguarda i diritti dei cittadini, l'Irlanda e l'Irlanda del Nord e la liquidazione degli obblighi finanziari del Regno Unito».

La risoluzione è stato elaborata dal gruppo di coordinamento su Brexit del Parlamento europeo e presentato dai capigruppo Guy Verhofstadt (Alde), Gianni Pittella (S&D) e lo stesso Weber del Ppe. Soprattutto arriva dieci giorni dopo il discorso della signora May a Firenze che nelle intenzioni doveva inaugurare una nuova fase più conciliante, agli antipodi di quel «meglio nessun accordo che un cattivo accordo» slogan della stessa primo ministro a cui adesso pare credere solo il suo ministro Jonhson, un tempo giornalista fustigatore delle eurocorbellerie oggi oggetto della stoccata di un eurodeputato tedesco.

