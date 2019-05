Killer Las Vegas in hotel con 19 armi, suo padre tra i più ricercati dall’Fbi

Stephen Paddock, 64enne ex revisore dei conti con un debole per il gioco d’azzardo, senza figli, un passato alla Lockheed Martin e nel settore immobiliare, da ieri il killer più sanguinario nelle storie delle sparatorie di massa d’America, aveva 19 armi nella stanza d’albergo da cui ha sparato sulla folla del concerto. Ha rotto due finestre della stanza al 32esimo piano, ha piazzato due treppiedi e ha compiuto la carneficina con un fucile d'assalto AK-47, sul modello di quelli usati in guerra, per esplodere colpi in più rapida successione, solo tenendo premuto il grilletto. La polizia ha scovato altre decine di armi da fuoco e migliaia di munizioni nella sua casa della Sun City Mesquite, una bella comunità per pensionati del Nevada.

Il bilancio della strage è salito a 59 morti e 527 feriti, tutti spettatori del concerto di musica country a Las Vegas. Il massacro che ha sconvolto il Route 91 Harvest festival, è iniziato alle 10,08 di sera ed è durato 10-15 minuti, una serie veloce di raffiche sulla folla.

Quello che rimane oscuro per ora è invece il movente. Nulla nella vita di Paddock faceva presagire una ferocia omicida simile se non i precedenti criminali del padre Benjamin Hoskins Paddock, che figurava nella lista Fbi dei most wanted ed era conosciuto non solo come rapinatore seriale ma anche un malato a cui era stata diagnosticata una «psicopatia con tendenze suicide». Il presidente Trump lo ha oggi definito il killer di Las Vegas «un malato, un pazzo», forse il movente è da ricercare in disturbi psichiatrici dunque. Lo stesso Trump aveva definito ieri quanto accaduto «un atto di pura malvagità» ma comunque non trova alcuna conferma la rivendicazione dell’Isis, già esclusa ieri dall’Fbi, e sembrano quindi strumentali alla propaganda le rivendicazioni online dell’agenzia vicina al sedicente Califfato.

The Las Vegas gunman’s father robbed banks, once escaped from a federal prison and made the FBI Most Wanted list http://nyti.ms/2fG4eeu – The New York Times(nytimes)

La polizia ha inoltre rivelato che il killer aveva nella sua automobile del nitrato di ammonio, un composto chimico utilizzato anche per produrre alcuni esplosivi. La compagna di Paddock, Marilou Danley, sembra scagionata da qualsiasi sospetto: originaria delle Filippine da fine settembre la donna si trovava in vacanza in Asia con gli amici.

La sparatoria più sanguinosa della storia moderna d'America riapre invece il dibattito sulla diffusione delle armi da fuoco negli Stati Uniti. Gli investigatori hanno trovato almeno 42 armi da fuoco, tra pistole e fucili, tra la camera d'albergo e l'abitazione di Paddock.

Con alcune delle 19 armi che aveva con sé in albergo, Paddock ha sparato attraverso la porta della sua camera d'albergo agli agenti delle forze speciali che tentavano l'irruzione. Lo ha rivelato la polizia, spiegando come un team di sei uomini delle teste di cuoio hanno setacciato l'hotel Mandalay piano dopo piano, fino a trovare la stanza di Paddock al 32/mo piano. Quando la porta è stata sfondata l'uomo era già riverso a terra morto.

Gli investigatori hanno trovato nell’auto di Paddock del nitrato di ammonio, un composto chimico utilizzato anche per produrre alcuni esplosivi. Nell'auto, parcheggiata nei pressi del Mandalay Bay Hotel dove il killer alloggiava, è stata trovata anche una piccola quantità di tannerite, un tipo di esplosivo a medio e alto potenziale formato da una miscela di nitrato e percolato di ammonio.

Il presidente Trump ha detto che andrà a Las Vegas mercoledì per incontrare le vittime e i soccorritori della strage. Secondo alcuni osservatori questa visita servirà a testare la sua leadership.

Il riconoscimento delle vittime

Sonny l'infermiere di 29 anni del Tennessee è stata la prima vittima del massacro di Los Angeles ad essere identificata. Ma più' si va avanti nel durissimo lavoro del riconoscimento delle persone rimaste uccise durante il concerto e più la vicenda assume i contorni di una vera e propria strage di donne. Ci sono Rachael la poliziotta di Manhattan Beach e Sandra la professoressa californiana. E ancora, Jenny la maestra d'asilo, Susan l'impiegata, Lisa la segretaria, come lo era Bailey. Non hanno avuto scampo nemmeno Denise, 50 anni, nonna e pensionata della West Virginia, Rhonda la designer di Boston, Jennifer ed Angie - solo 20 anni - entrambe della California, Jessica originaria del Canada, e Neysa l'imprenditrice. Ma nella identificazione delle 59 vittime finora accertate siamo solo all'inizio. Nel frattempo si registra una grande gara di solidarietà a Las Vegas, dove centinaia e centinaia di persone hanno affrontato file anche di otto ore per donare il sangue e aiutare gli oltre 500 feriti ricoverati in ospedale.

