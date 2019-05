Come fa la piccola Irlanda a essere il terzo creditore degli Usa?

New York, celebrazioni per la festa irlandese di San Patrizio (Agf)

Il primo creditore è la Cina, colosso mondiale dell'export. Il secondo è il Giappone, patria di colossali fondi pensione e compagnie di assicurazioni vita che devono per forza coprirsi con titoli di Stato a lungo termine. Fin qui nessuna sorpresa. Ma è quando alziamo il velo sul terzo posto che entriamo a gamba tesa nella fantascienza: il terzo creditore degli Stati Uniti non è la Germania peso massimo industriale, o la Gran Bretagna regno della finanza, ma la minuscola e remota Irlanda. Sembra incredibile ma è vero: secondo i dati diffusi pochi giorni fa dal Treasury International Capital, Dublino detiene in portafoglio qualcosa come 310 miliardi di dollari di titoli di Stato Usa, una cifra superiore al suo stesso prodotto interno lordo.

Niente paura, è solo una delle tante magie irlandesi. Come quella del Pil cresciuto nel 2015 di oltre il 26%, quasi il quadruplo di quello cinese. Ma dietro la magia, come è facile intuire, non ci sono i leprechaun, i mitologici gnomi dell’Isola di smeraldo, bensì più prosaicamente i capitali offshore di colossi di Wall Street come Apple, Google, Facebook e Microsoft, tanto per citarne quattro che hanno proprio in Irlanda il loro quartier generale europeo.

Sappiamo bene come i colossi tech siano diventati delle imponenti holding finanziarie allo scopo di gestire la loro enorme liquidità, e che la gestiscano in modo così assennato da aver attirato la curiosità degli ultramilionari mondiali. Appena sei gruppi (Apple, Microsoft, Alphabet-Google , Facebook, Amazon ed eBay) hanno investimenti per oltre cinquecento miliardi di dollari.

Le sole Apple e Microsoft risultano aver acquistato titoli di Stato statunitensi per oltre 80 miliardi di dollari negli ultimi cinque anni, proprio mentre nell’Isola di smeraldo la massa dei T-bond lievitava parallelamente, per la cronaca di 200 miliardi dal 2012. «E' in Irlanda e in Lussemburgo che le grandi corporation statunitensi con le sussidiarie europee custodiscono la propria liquidità offshore», conferma Lance Pan, direttore della ricerca sugli investimenti in Capital Advisors Group, società del Massachusetts specializzata negli investimenti cash delle aziende.

Big Tech a parte, non bisogna poi dimenticare che in Irlanda hanno sede qualcosa come 2500 tra hedge funds, società di private equity e fondi immobiliari: è probabile che anche loro contribuiscano a movimentare i titoli di Stato statunitensi che approdano a Dublino e dintorni, tra leprechaun e sussidiarie delle grandi corporation americane.

