Trump vuole revocare l’accordo nucleare con l’Iran

Donald Trump intende annunciare la prossima settimana che non certificherà il rispetto dell'accordo nucleare da parte dell'Iran, sostenendo che non è nell'interesse degli Usa e passando la palla al Congresso, che avrà 60 giorni di tempo per decidere se imporre le sanzioni revocate in base all'intesa. Lo scrive il Wp, citando persone informate sulla strategia che la Casa Bianca sta ridefinendo per l'Iran. Una strategia più ampia e più dura, che va oltre l'accordo nucleare e che il presidente Usa dovrebbe spiegare in un discorso il 12 ottobre, tre giorni prima della scadenza per certificare o meno l'intesa.

In quell'occasione dovrebbe illustrare cosa intende fare contro uno stato che accusa di sponsorizzare il terrorismo e di minare la stabilita' regionale, anche con la prosecuzione del suo programma di missili balistici. “Ho preso la mia decisione”, aveva annunciato durante l'assemblea generale dell'Onu, dopo aver definito un “imbarazzo” l'accordo, fortemente voluto dal suo predecessore Barack Obama. Da allora sono filtrate solo indiscrezioni in senso negativo, come quella di oggi, anche se le fonti sottolineano che il piano del tycoon non e' completamente definito e potrebbe cambiare.

Trump tuttavia per ora si asterrebbe dal raccomandare al Congresso di reintrodurre le sanzioni, che farebbero di fatto cadere l'accordo, secondo fonti vicine al presidente. L'obiettivo vero sarebbe quello di creare pressione per rafforzarlo, facendo scattare la clessidra dei 60 giorni. Una sorta di ultimatum, di pistola puntata alla testa. E' l'approccio 'fix or nix it” (correggerlo o bloccarlo) suggerito sia dal premier israeliano Benjamin Netanyahu che da Tom Cotton, uno dei falchi repubblicani sull'Iran.

Ma e' un espediente rischioso, anche perche' il presidente iraniano Hassan Rouhani ha ribadito che Teheran non intende rinegoziare l'intesa. Lo ha ripetuto a Roma anche il capo dell'Agenzia atomica iraniana (Aeoi) intervistato dalla tv pubblica iraniana (Irib), ammonendo che “se gli Usa lasciano l'accordo sul nucleare e gli altri fanno altrettanto, l'accordo sarà finito” ma precisando che “se lo faranno solo gli Usa, il nostro comitato di monitoraggio dell'accordo prenderà una decisione in proposito”. Anche gli altri firmatari dell'accordo sono contrari, a partire da Russia, Cina e Ue. Il presidente francese Emmanuel Macron, pur difendendo l'intesa, ha pero' aperto una breccia, dicendosi favorevole a qualche aggiustamento.

Nell'amministrazione Usa non mancano le divergenze. Proprio nei giorni scorsi il capo del Pentagono James Mattis, pur essendo ostile a Teheran, ha spezzato una lancia a favore dell'accordo in una audizione al Congresso, sostenendo non solo che l'Iran “ha rispettato sostanzialmente” l'intesa ma che essa “e' nell'interesse degli Usa” e che quindi il presidente “dovrebbe considerare di mantenerla”.

Strappare l'accordo significherebbe inoltre aprire una nuova crisi, un nuovo dossier nucleare, con quello nordcoreano più aperto che mai. E potrebbe togliere alla Casa Bianca l'arma di un eventuale negoziato, alimentando la sfiducia di Pyongyang nel rispetto degli accordi da parte di Trump.

