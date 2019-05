La miopia della politica e le ambiguità della Fed

La nebbia sulla possibile evoluzione dei tassi di interesse è sempre fitta; una situazione in cui la Federal Reserve fa la vittima, ma è in realtà carnefice. L’incertezza macroeconomica è anche figlia di una strategia della Fed doppiamente ambigua, sia nella politica monetaria che in quella della regolamentazione bancaria.

Un atteggiamento che è nocivo per l’indipendenza della banca centrale. Piuttosto che di una debole colomba come Janet Yellen o di una falco aggressivo come Kevin Warsh, la Fed avrebbe bisogno di una aquila dalla vista lunga, come Paul Volcker.

I timonieri della Fed – dalla Presidente Janet Yellen in giù – continuano a sostenere la tesi di essere vittime della incertezza macroeconomica. La tesi della Fed che veste i panni della vittima parte dalla constatazione che una banca centrale che ha due obiettivi macroeconomici – la massima occupazione e la tutela della stabilità monetaria – ha bisogno di certezze dal fronte del mercato del lavoro e da quello dei prezzi. Mentre i dati sull’occupazione mostrano una economia in salute, quelli sui prezzi appaiono instabili. Di conseguenza, la Fed non è in grado di imboccare con decisione la strada dell’innalzamento dei tassi perché la catena di trasmissione che va dall’aumento della domanda di beni e servizi alla crescita dei prezzi deve essere inceppata. Il maggior imputato è il meccanismo delle aspettative: finché le attese di un andamento dell’economia robusto e duraturo non appaiono solide, la maggiore domanda di beni non trasmette i sui effetti positivi sulla crescita dei salari nominali e sull’inflazione. Per cui la Fed è vittima dell’incertezza, di cui un motore importante viene ritenuto la rigidità verso l’alto delle aspettative inflazionistiche.

Ma esiste anche una tesi opposta: la Fed non è vittima, ma carnefice, almeno in parte. Perché le aspettative sono rigide? Potrebbe dipendere da una politica monetaria che ha fatto della ambiguità il suo tratto distintivo. La politica monetaria dà stabilità se segue le cosiddette regole flessibili: la banca centrale definisce i suoi target, la loro importanza relativa, e li annunzia, vincolando la sua discrezionalità. Le regole tendono a stabilizzare le aspettative: l’andamento della politica monetaria e quello delle aspettative divengono due binari che si condizionano a vicenda. La Yellen ha fatto il contrario.

Non solo: la Grande crisi ha mostrato che una banca centrale che segue una regola monetaria può essere uno strumento efficace per il controllo dell’inflazione, ma non dà garanzie rispetto alla crescita non controllata della finanza. Per cui la banca centrale deve mostrare un atteggiamento non accondiscendente anche rispetto al lassismo finanziario. Anche qui, la Yellen ha condotto una politica ambigua, in cui l’ultima perla è il suo voto favorevole alla esclusione dal perimetro dei controlli più severi la famigerata Aig, uno dei detonatori della Grande crisi. Il provvedimento è coerente con l’approccio favorevole a una nuova deregolamentazione finanziaria, che piace alla amministrazione Trump.

Quindi la Fed si mostra ambigua sia nella politica monetaria che in quella di regolamentazione bancaria. L’ambiguità è un difetto grave per la politica monetaria, perché ne indebolisce le difese rispetto ai rischi di ingerenza della politica, che tende ad appoggiare le strategie miopi, cioè che producono vantaggi immediati per i politici che le caldeggiano, ma danni a più lungo termine per l’economia. Al contrario, la difesa della indipendenza della banca centrale passa dalla capacità di definire regole che tutelino la stabilità macroeconomica nel perimetro della politica monetaria e quella finanziaria nel campo della regolamentazione. La Fed non ha bisogno di politiche monetarie tendenzialmente accomodanti – come piace alle “colombe” – o sistematicamente severe – come è nei gusti dei “falchi” – ma di un banchiere centrale aquila, dotato cioè di uno sguardo lungo per disegnare e mettere in atto regole efficaci. Un esempio americano? Paul Volcker, autore negli anni Ottanta di una efficace condotta monetaria, e trenta anni dopo – sotto l’amministrazione Obama – di una regola finanziaria volta a evitare l’eccesso di rischio in finanza. Lo stesso Volcker ha segnalato come l’affievolirsi del ricordo della Grande crisi si stava accompagnando a una volontà politica di tornare indietro in termini di serietà delle regole finanziarie. Purtroppo la probabilità che una aquila indipendente venga chiamata a presiedere la Fed dall’amministrazione Trump rasenta lo zero. Meglio un banchiere centrale accondiscendente, sia esso colomba o falco.

© Riproduzione riservata