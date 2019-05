Londra, auto contro i pedoni. Scotland Yard: solo un incidente stradale

Londra ha nuovamente vissuto ore di paura per un episodio che, fortunatamente, si è rivelato meno grave dei precedenti e, soprattutto, non è - secondo Scotland Yard - un atto di terrorismo. Undici persone sono rimaste ferite dopo che un'auto ha investito un gruppo di pedoni davanti al Museo di storia naturale, in Exhibition road. «Nove sono stati ricoverati in ospedale», ha riportato la Bbc su Twitter. «Molti di loro hanno ferite alla testa e alle gambe». Un uomo è stato prontamente bloccato a terra e arrestato. La polizia ha isolato l'area mentre le persone investite venivano soccorse. L'episodio è avvenuto intorno alle 14,20 ora locale (le 15,20 in Italia). Alcune stazioni della metropolitana, tra cui Sloane Square e South Kensington, sono state chiuse, per precauzione.

Un testimone, sconvolto da quanto accadut,o ha scritto su Twitter: «Ho visto un'auto che si dirigeva verso la folla. A me non è accaduto nulla, ma vi prego di dirlo ai vostri amici se sono qui presenti vicino al museo nazionale». Un’altra testimone ha raccontato che l’uomo arrestato «sembrava sprezzante e rideva». Katie Craine era uscita da poco dal museo quando ha visto l'uomo che veniva bloccato dalle forze dell'ordine per terra in manette.

Quanto è accaduto oggi davanti al Museo di Storia naturale «non viene considerato per il momento un atto di terrorismo», ha inizialmente reso noto la polizia britannica, aggiungendo che si stava «cercando di stabilire l'esatta dinamica dei fatti».

Gli investigatori hanno infine derubricato l’accaduto, escludendo la matrice terroristica. La notizia è stata rilanciata su Twitter anche dal sindaco Sadiq Khan. L'episodio dell'auto contro la folla davanti al Museo di storia naturale a Londra «non è terrorismo», ma si tratta di un «incidente stradale», ha reso noto Scotland Yard, secondo quanto riferito dalla Press Association. (Al.An.)

