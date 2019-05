Epic fail su Facebook di Dove per spot pubblicitario “razzista”

Il marchio per l’igiene personale Dove, ben conosciuto anche qui in Italia e di proprietà della multinazionale anglo-olandese Unilever, ha commesso un clamoroso “epic fail” sui social network. Sul suo account Facebook statunitense è stato infatti postato venerdì scorso un breve video (3 secondi circa) in cui, per pubblicizzare un bagnoschiuma, la società ha mostrato l'immagine di una ragazza nera che indossava una maglietta scura ma che nel togliersi la maglietta rimaneva con una t-shirt chiara e soprattutto si “trasformava” in una ragazza di pelle bianca, per poi nuovamente trasformarsi. Tra le prime ad accorgersi del dubbio gusto dello spot, la make up artist Naomi Blake attraverso il suo account Facebook Naythemua, che ha subito ripreso le immagini più significative dello spot, ripubblicandole (foto in apertura dell’articolo).





Dove apologised for 'racist' Facebook advert showing a black woman turning white after using @Dove lotion. – Habeeb Akande(Habeeb_Akande)

Il breve spot è stato da molti percepito come razzista, stando ai commenti sui social media. La campagna è stata ritirata e la Dove si è scusata tramite Twitter:

An image we recently posted on Facebook missed the mark in representing women of color thoughtfully. We deeply regret the offense it caused. – Dove(Dove)

«Un'immagine da noi postata di recente su Facebook ha fallito il suo obiettivo non rappresentando nel modo più corretto le donne nere. Siamo profondamente rammaricati per l'offesa che essa ha causato». Ma le scuse tardive non sono riuscite a placare un torrente di critiche online, con alcuni utenti dei social network che hanno invitato a boicottare i prodotti Dove, e una risonanza che ha toccato anche diversi media sia negli Stati Uniti sia in Europa. (f.s.)

© Riproduzione riservata