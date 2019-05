Corea del Nord, Trump mette in allerta i bombardieri nucleari B52

L’aviazione militare deli Stati Uniti sta per diramare un allerta per i propri bombardieri nucleari B52 Stratofortress perché siano pronti ad agire, se necessario, anche in 24 ore. In realtà non di bombardamento si tratterebbe, dal momento che i discendenti dei B52, utilizzati a partire dal 1955, si sono evoluti e oggi trasportano missili a testata nucleare che vengono lanciati a centinaia di chilometri dall’obbiettivo.

Tutto questo in seguito alle crescenti tensioni tra l'amministrazione Trump e il regime della Corea del Nord. Lo riportano alcuni media Usa, per prima Fox News, ma anche Newsweek e il sito Inquisitr citando fonti del Pentagono. È la prima volta che accade dai tempi della Guerra Fredda. Del resto si ricorderà che il presidente, che è in procinto di partire per un viaggio proprio in Asia, ai primi di novembre, ha dichiarato in un’intervista a Fox News che gli Stati Uniti sono pronti ad attaccare la Corea del Nord, se sarà necessario. Trump ha detto che sarebbe «bello» non dover attaccare Pyongyang ma ha anche aggiunto che «siamo preparati» all’evenienza.

Come riportato dalla Cnn, ha dell’incredibile vedere un presidente Usa discutere in modo così aperto della possibilità di un'azione militare. Questo, però, è Donald Trump, che è sicuramente un presidente come nessun altro. ha avuto un che di surreale ascoltarlo nel suo primo discorso alle Nazioni Unite , quando ha sostenuto che potrebbe distruggere totalmente la Corea del Nord. Oppure quando si è preso gioco del leader nordcoreano Kim Jong-un, definendolo «piccolo uomo razzo» con tendenze suicide.



I bombardieri B52 armati con missili a testata nucleare saranno preparati per poter decollare ogni momento, con gli equipaggi in stato di emergenza in una base dell'US Air Force in Lousiana.

