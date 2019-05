Senatori repubblicani attaccano Trump: ora basta, degrada gli Usa

Prima colazione di lavoro oggi per Donald Trump al Senato: in agenda è la riforma fiscale, ma tengono banco i litigi del presidente con alcuni influenti senatori repubblicani. Dopo il duello con John McCain - ieri il senatore ex prigioniero di guerra in Vietnam ha criticato, neanche troppo velatamente, il “commander in chief” per aver schivato il servizio di leva presentando vari certificati medici - oggi il presidente americano è stato duramente attaccato da altri due esponenti del Gran Old Party, il presidente della commissione esteri Bob Corker, e il senatore dell’Arizona Jeff Flake. Quest’ultimo ha pubblicamente annunciato che non si ricandiderà nelle elezioni di midterm del 2018. «Ci sono momenti in cui uno deve rischiare la carriera per i principi», ha detto Flake. «Mi alzo per dire 'è troppo'. Col nostro silenzio e la nostra inazione disonoriamo i nostri principi, io non sarò complice o zitto». La politica, ha accusato il senatore, sta diventando «assuefatta» al «comportamento sconsiderato, vergognoso e indegno» della Casa Bianca.

In una intervista alla Cnn poche ore prima della colazione di lavoro, invece, il senatore Corker aveva invitato Trump a non interferire nel lavoro dei parlamentari sulla riforma fiscale, criticandolo per la sua pericolosa retorica sulla Corea del Nord, che minerebbe l'autorevolezza del segretario di Stato Rex Tillerson.

Corker ha accusato Trump di essere «inadatto», di «degradare» gli Usa, di avere «una grande difficoltà con la verità», e di rompere le relazioni americane con gli altri Paesi. Corker ha anche ammesso che, oggi, non lo sosterrebbe più nella corsa alla Casa Bianca.

Ovviamente non si è fatta attendere la reazione del presidente, velocissimo come sempre su Twitter: «Il senatore Corker è l’incompetente capo della commissione esteri, e guardate come sono andati male gli Usa. Non ha idea... il mondo intero stava ridendo e traendo vantaggio da noi», ha twittato, additando Corker come un «peso leggero» che ha fatto arretrare gli Usa.

Lo speaker repubblicano della Camera, Paul Ryan, si è affrettato ad assicurare che la controversia tra il presidente Trump e Corker non avrà conseguenze sulla riforma fiscale, e che il senatore voterà la riforma. Ryan vuole che la Camera approvi la riforma entro il 23 novembre, giorno del Thanksgiving. Al Senato i repubblicani potranno usare la maggioranza semplice per approvarla ma hanno solo 52 voti (su 100) e più di un senatore, come abbiamo visto, sta alzando il tiro contro Trump.

«Se riusciremo ad approvarla, e spero che ce la faremo, la riforma fiscale genererà la creazione di posti di lavoro e, direi, 4 mila miliardi di dollari in valore economico» di profitti all'estero che torneranno nell'economia Usa, ha detto il presidente in una dichiarazione al Senato prima della colazione di lavoro con i senatori repubblicani. Nessun riferimento, in questa sede, al violento duello a distanza con il senatore Corker.

