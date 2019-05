Usa, esplode il dissenso nel partito repubblicano: avvertimento a Trump

NEW YORK - Esplode il dissenso anti-Trump nel partito repubblicano. Un dissenso che è ancora una fronda, ma una fronda influente: due senatori senior, Jeff Flake dell’Arizona e Bob Corker del Tennessee, negli ultimi giorni hanno alzato il tiro direttamente contro il loro presidente, denunciandone il carattere instabile, la tendenza a mentire e a denigrare i critici. A loro si affiancano l'altro senatore dell'Arizona, il veterano ed eroe di guerra John McCain, e l'ex presidente George W. Bush, che in un ascoltato discorso ha preso di mira il degrado e le divisioni coltivate dalla politica nell'era Trump.

La fronda crea un pericolosi drammi politici immediati: l'amministrazione può perdere solo due voti al Senato per far passare il suo più ambizioso progetto legislativo, la riforma delle tasse. E la rottura con cruciali senatori potrebbe essere foriera di ostacoli imprevisti. Ma, ancor più, mette in discussione la credibilità della leadership della Casa Bianca, domestica e internazionale.



Flake ha colto di sorpresa non perchè non si sapesse che era un critico del presidente, lo era tanto che l'ala dell'Alt-Right di Steve Bannon e Trump stesso avevano montato una campagna per fargli perdere le primarie repubblicane e non farlo rieleggere l'anno prossimo all'appuntamento con il rinnovamento del Congresso di metà mandato. Ma Flake, oltre a annunciare il suo ritiro dalla campagna, si è alzato in aula per un discorso che è stato uno spietato j'accuse di rara efficacia: «Non sarò complice e non resterò più in silenzio davanti al comportamento irresponsabile, scandaloso e privo di dignità» del presidente, ha detto pubblicamente al cospetto dei suoi colleghi, ancora in grande maggioranza invece taciturni e in cerca di accomodamenti con la Casa Bianca.

In 17 minuti, Flake ha deplorato «la casuale distruzione dei nostri ideali democratici, gli attacchi personali, le minacce ai principi, alle libertà e alle istituzioni, la flagrante violazione della verità e delle decenza» che sarebbero diventati la «nuova normalità» sotto Trump. Flake ha incalzato chiedendo retoricamente quanti insulti a famiglie di soldati morti in servizio, come quante pericolose provocazioni internazionali possano essere tollerate.

L'intervento di Flake - un 54enne tradizionale conservatore, pro-immigrazione e libero commercio — si è affiancato alle dichiarazioni di Corker, a sua volta ritiratosi dalla prossima corsa elettorale, e che ha messo in croce le costanti «menzogne» di Trump, affermando che non sarà mai all'altezza della presidenza e che non ripeterebbe mai l’errore di sostenerlo. McCain, nel ricevere un premio, la scorsa settimana aveva da parte sua inveito contro «il nazionalismo spurio e risibile» che domina la politica americana. E l'ex presidente Bush aveva a sua volta assalito quello che aveva apostrofato come il «nativismo».

La risposta di Trump non si è fatta attendere ed è stata sempre la stessa, ancora insulti personali. «Non potrebbe essere eletto accalappiacani», ha detto di Corker e ricordato che il tasso di approvazione di Flake in Arizona è sceso al 18% tra la base radicale repubblicana. Twittando sulla sua visita di ieri al Congresso ha poi assicurato che tutti gli altri parlamentari repubblicani lo hanno accolto con un'ovazione.

Certo è che la ribellione di alcuni esponenti di spicco, per di più in uscita dal Parlamento fra un anno, non è affatto detto che dilaghi. La maggioranza del partito potrebbe mantenere un rapporto scomodo con il “suo” presidente, contando di riuscire a far passare piani fiscali che le sono cari e di controllare le uscite più controverse. Ma l'eco della parole e dei moniti di Flake rimarrà a lungo nella sala del Congresso. Un avvertimento esplicito ad ascoltare, per il futuro del Pese, la propria coscienza e non sempre e solo miopi calcoli politici.



