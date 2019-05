Enrico Letta a Tokyo firma intesa SciencesPo-Waseda. E sui poteri dei premier dice che….

TOKYO – «Meno male che i premier italiani non hanno il potere che hanno i primi ministri giapponesi nei confronti del Parlamento…»: il commento è dell'ex premier italiano Enrico Letta, alla sua prima trasferta a Tokyo da quando, un paio di anni fa, e' salito alla direzione di SciencesPo (da allora ha già fatto 16 viaggi fuori dall'Europa, di cui 14 in Asia, per accordi e conferenze). In Giappone l'ex presidente del Consiglio e ex ministro dell'Industria è arrivato per incontri – in qualità di Dean di Sciences Po/Paris School of International Affairs - con gli studenti e per la firma di intese di collaborazione con l'Università Waseda, oltre che per partecipare con Ian Bremmer a un convegno di geopolitica organizzato da Eurasia Group.

Premier e Parlamento.

Letta è arrivato poco dopo il trionfo elettorale del premier Shinzo Abe, che a fine settembre aveva esercitato ancora una volta – come aveva già fatto nel 2014 – il potere “personale” di sciogliere la Camera Bassa (il ramo piu' potente della Dieta) in ogni momento che ritenga piu' opportuno o conveniente: Abe ha vinto la scommessa, tra le proteste delle opposizioni che l'hanno accusato di aver anticipato di oltre un anno le elezioni al fine di capitalizzare su una ripresa di consensi connessa alle minacce nordcoreane e per evitare di essere torchiato da domande su un paio di scandali che l'hanno toccato. Il bello è che il potere del premier di sciogliere a piacere il Parlamento non si rinviene in alcun articolo della Costituzione giapponese: è stato dedotto per via interpretativa e tradotto in prassi, che solo di recente e' tornato di attualità come oggetto di intenso scrutinio da parte dei costituzionalisti.

«Italia e Giappone hanno sistemi molto simili, spesso paragonati: il nostro è iperparlamentare e anche il loro è molto parlamentare. Questo ha portato a una similitudine anche nella frequenza dell'avvicendamento dei premier. – osserva Letta – Una grande differenza riguarda questo potere del premier nei confronti del Parlamento. Con una battura direi: meno male che in Italia questo potere il premier non ce l'ha, in quanto viene attributo al presidente della Repubblica. Meglio il nostro sistema, perché temo che da noi questo potere sarebbe stato usato a sproposito, magari per regolamenti di conti interni, revanches personali, tentativi di rottura di chi è implicato direttamente nel gioco politico». «Meglio che questo potere ce l'abbia chi ha come obiettivo la stabilità del sistema – continua - con un ruolo, si potrebbe dire, quasi a fisarmonica: il presidente della Repubblica e' stretto nei suoi poteri quando la politica funziona bene, ma questi si allargano in situazioni di crisi. Preferisco l'equilibrio tra premier, presidenza delle Repubblica, governo, parlamento». La vittoria elettorale di Abe fa presagire una prossima spinta verso riforme costituzionali, forse anche della clausola ultrapacifista. Senza entrare direttamente nel merito, Letta evidenzia che, al di là delle formalità, il Giappone è andato incontro a una evoluzione nel campo della sicurezza, secondo quanto del resto si attende la comunità internazionale.

A Singapore con le imprese.

A Tokyo Letta ha parlato molto di Europa: dal “disastro della Brexit” alla sua convinzione che non ci saranno altre fuoriuscite dalla Ue. Ma lui stesso si è orientato di recente verso l'Asia: ha assunto l'incarico (a titolo gratuito) di presidente dell'Associazione Italia-Asean che si occupa di promuovere una intensificazione delle relazioni tra il nostro Paese e le 10 nazioni dell'Associazione dei Paesi del Sud Est Asiatico. L'Asean ha dato vita a un'area economica integrata per oltre 600 milioni di persone, offrendo cosi' grandi opportunità di investimenti e collaborazioni. È il fulcro dell'Asia emergente e «per di più lì amano molto l'Italia», sottolinea Letta. Una scommessa sull'Asia appare vincente per le imprese che vogliono espandersi: non esistono solo i grandi Paesi, è il Sud Est Asiatico a offrire grandi opportunita' di investimenti e collaborazioni. «La prossima primavera saremo a Singapore con un numero significativo di imprese». La parola primavera evoca tempo di elezioni in Italia. «Sarò a Singapore…», sorride Letta. Vedrà Singapore, più lontana di rue Saint-Guillaume.

L'area regionale è davvero al centro di attenzioni più spiccate: Farnesina e Ice hanno organizzato a novembre la prima Settimana dell'Italia in Asean.

© Riproduzione riservata