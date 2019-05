“Il Cratere” in corsa al Tokyo Film Festival

TOKYO – Per l'unico film italiano tra i 15 in concorso ufficiale alla 30esima edizione del Tokyo International Film Festival, la concorrenza e' decisamente agguerrita. Ma la partecipazione al TIFF si puo' gia'considerare un traguardo per l'opera prima di Silvia Luzi e Luca Bellino, “Il Cratere”, gia' molto applaudita a Venezia. E rappresenta un evento inatteso per i due protagonisti, Rosario e Sharon Caroccia, padre e figlia sullo schermo ma anche nella vita, alla loro prima esperienza di recitazione che andra' sotto il giudizio di una giuria di 5 membri presieduta da Tommy Lee Jones.

Il docufilm- scelto per concorrere al Tokyo Grand Prix tra 1.538 titoli da 88 Paesi – e' una produzione TFilm con Rai Cinema e contributo economico del Ministero dei Beni Culturali: narra la storia di un padre che vede nel talento musicale della figlia la possibilita' di fuoriuscita da una quotidianita' difficile. “Essere in concorso per un film come il nostro e' gia un risultato enorme. Avere questa concorrenza e' un motivo di orgoglio e di onore. Di fatto e' alla sua prima internazionale e da qui iniziera' un percorso di festival che lo portera' in giro nel mondo”, afferma Luca Bellino. “In realta' non e' una storia italiana: noi raccontiamo un archetipo: i sogni dei padri e la loro voglia di riscatto, proiettati sui figli. Di base, succede in tutto il mondo. In America puo' essere attraverso lo sport, altrove magari e' il pianoforte. A Napoli lo abbiano narrato attraverso la musica melodica. Crediamo che sia un film che che possa essere quantomeno compreso, ovunque”. “Ci siamo trovati in questa situazione per la prima volta: non sapevamo come fare gli attori – afferma Rosario Caroccia - Il film e' finzione ma molte cose sono reali. Lei canta davvero, vendevamo davvero giocattoli di pelouche. E' passato un treno: l'abbiamo preso”. “Dopo Venezia, e' un'altra bellissima esperienza. Vedere Tokyo e' emozionate - dice la giovanissima Sharon, pur lamentendosi del lungo viaggio in aereo - Cantavo fin da piccola, ma non immaginavo di poter recitare”.

ANTEPRIMA-KOLOSSAL. Alla cerimonia di apertura del Festival, sono intervenuti il ministro del Commercio e quello della Cultura giapponesi che hanno citato un film - di cui sono stati mostrati 10 minuti di anteprima - come un ottimo esempio di collaborazione in occasione dei 45 anni di normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra Giappone e Cina: “Ku-Kai/Legend of the Demon Cat. Un kolossal di co-produzione sino-giapponese diretto dal regista cinese Chen Kaige che andra' nelle sale cinematografiche la prossima primavera. Il film si basa sul romanzo di Baky Yumemakura e ha un cast di attori notissimi dei due Paesi, tra cui Hiroshi Abe, Shota Sometani e Huang Xuan.

Saranno oltre 200 i film in rassegna al Tiff, aperto dalla proiezione di “Fullmetal Alchemist” di Fumihiko Sori. La chiusura e' prevista il 3 novembre con “An Inconvenient Sequel - Truth to Power”diretto da Jon Shenk e Bonni Cohen: il seguito del documentario da Oscar sui cambiamenti climatici “An Inconvenient Truth” dell'ex vicepresidente americano Al Gore (atteso a Tokyo nei prossimi giorni). Tra gli eventi curiosi, una performance live della Tokyo Philarmonic Orchestra sul film originale “Godzilla” del 1954

© Riproduzione riservata