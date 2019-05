Il Kenya alle urne tra scontri e manifestazioni di protesta

Dopo aver sorpreso il mondo per aver annullato le elezioni dello scorso agosto in nome della trasparenza, il Kenya rischia ora di sprofondare di nuovo nella violenza. E ancora una volta sono le elezioni tra i due uomini forti del Paese, Raila Odinga e Uhuru Kenyatta, a innescare le tensioni in un Paese conosciuto come i più stabili e definito non a torto un Paese strategico dell'Africa subshariana, con tassi di crescita sostenuti, il cui rilancio economico passa anche attraverso un promettente settore dei servizi ed una crescente digitalizzazione.

Il giorno delle attesissime elezioni presidenziali, annullate dalla Corte Suprema il primo settembre e rinviate ad oggi, non è iniziato nel verso giusto. Folle di manifestanti dell'opposizione sono scesi nelle strade delle periferie per manifestare la loro rabbia verso un voto da loro ritenuto illegittimo. Il loro candidato, Odinga, per il quale il voto doveva essere rinviato ancora per ottenere garanzia sulla trasparenza, ha invitato gli elettori al boicottaggio esortandoli tuttavia a non manifestare nelle strade.

Per arginare le proteste la polizia è dovuta ricorrere a lanci di lacrimogeni subito dopo l'apertura dei seggi, chiusi alle 17 (le 16 in Italia). In alcune aree le forze dell'ordine hanno aperto anche il fuoco, e già negli scontri scoppiati la mattina si contava una prima vittima, un ragazzo di 19 anni (i morti nel voto di agosto sono stati 37).

È comunque un'elezione “mutilata”, che vede solo uno dei due candidati correre per la presidenza.

L'attenzione è dunque focalizzata solo sull'affluenza. In agosto la partecipazione fu molto alta, il 79,5 per cento. In pratica votarono 20 milioni di persone. Se le operazioni di voto nelle aree che sostengono il presidente Kenyatta sembrano procedere regolarmente (per quanto l'affluenza sia inferiore rispetto al voto dell'8 agosto),in diverse città che sostengono Odinga moltissimi seggi sono rimasti chiusi in segno di protesta.

Odinga contro Kenyatta. Ancora una volta il futuro di questo Paese strategico per l'Africa subsahariana è in mano ai due rivali. Nella tornata elettorale dell'otto agosto Kenyatta aveva vinto con il 54% dei consensi, ma Odinga aveva presentato un ricorso alla Corte suprema denunciando brogli su larga scala. Se per gli osservatori europei e per gli Stati Uniti si era trattato di elezioni “trasparenti e corrette” (atteggiamento tuttavia condizionato dalle gravissime violenze post elettorali del 2007-2008), più di qualche perplessità era sorta. Come quelle sollevate dal rapporto, diffuso poche settimane prima del voto, dalla Kpmg, società di auditing incaricata di controllare i registri elettorali. Gli elettori erano infatti aumentati in maniera sorprendente, cinque milioni in più rispetto alle elezioni presidenziali del 2013, dove peraltro aveva vinto Kenyatta. Tradotto in termini percentuali, gli aventi diritto al voto erano cresciuti di oltre un terzo in soli quattro anni. Senza contare quel milione di “fantasmi”iscritti nel registro dei votanti, persone considerate vive ma in realtà decedute.

Quando il 1° settembre la Corte suprema aveva annullato la vittoria di Kenyatta la popolazione della minoranza Luo, che sostiene Odinga, era scesa a festeggiare nelle strade e, soprattutto, nelle immense baraccopoli che abbracciano la capitale.

La decisione successiva di Odinga di non partecipare al voto di oggi ha alzato il livello della tensione. I gravissimi disordini seguiti alle elezioni del 2007-2008 , quando ancora una volta Kenyatta si era imposto su Odinga, sono un ricordo ancora fresco, e doloroso. Allora il Paese venne messo a ferro e fuoco, i morti furono 1.200.

Non resta dunque che aspettare. Ma la realtà è sempre la stessa. Il Kenya resta un Paese spaccato dalle due famiglie che ne hanno segnato la storia politica degli ultimi 50 anni. Kenyatta è il figlio del primo presidente del paese, Odinga del primo vice-presidente.

Per quanto meno popoloso e meno esteso di altri Paesi africani, il Kenya riveste un'importanza strategica. Considerato un hub dell'Africa orientale, ha in cantiere diversi progetti infrastrutturali che potrebbero fungere da volano per questa dinamica – in termini economici – area del Continente. Come la “standard gauge railway” (Sgr), una ferrovia di 600 chilometri che collega Mombasa a Nairobi e che verrà poi allargata all'Uganda ed al Rwanda. Oltre all'autostrada ed alla rete ferroviaria (1.500 km) per collegare Etiopia e Sud Sudan alla città costiera di Mombasa, il cui porto dovrebbe necessariamente essere ampliato.

Ma è l'oleodotto, che dovrebbe essere realizzato seguendo lo stesso percorso, ad attirare l'attenzione. Una volta costruito, il governo del Sud Sudan non dovrebbe più essere costretto a patteggiare con il suo rivale, il Sudan, per esportare il greggio estratto dai suoi ricchi giacimenti.

Insomma, in Kenya si gioca una partita decisiva. Almeno per buona parte dell'Africa.

