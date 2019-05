In Catalogna «investimenti esteri tagliati o congelati»

«Le imprese che hanno spostato la loro sede sociale, lasciando la Catalogna, aumentano ogni giorno. Siamo già a 1.500 aziende che nel complesso rappresentano almeno il 30% dell’occupazione della regione». Per Juan Rosell - imprenditore catalano e dal 2010 presidente della Ceoe, la Confindustria spagnola - il trasferimento di tante imprese provocherà una riduzione dei posti di lavoro in Catalogna. «La perdita in termini di occupazione - spiega Rosell - sarà quasi automatica. Fino ad ora le imprese hanno comunque mantenuto i loro centri produttivi sul territorio catalano ma quando un’impresa si allontana, i servizi ad essa collegati (informatici, di pulizia e comunque di contorno ma significativi) tendono a seguirla. Ed è difficile poi tornare indietro».

Rosell giudica inoltre gravissimo l’impatto sugli investimenti causato dal caos istituzionale che potrebbe protrarsi nel tempo. «Molti progetti di investimento in centri produttivi sono stati congelati, alcune iniziative provenienti dall’estero sono state del tutto abbandonate. E non saranno realizzate nemmeno in altre regioni del Paese, ma verranno portate avanti in Francia. Stiamo perdendo opportunità importanti». Uno studio condotto dalla società di consulenza Kreab mostra che «il 55% degli investitori internazionali non prenderanno in considerazione la Catalogna come destinazione dei propri investimenti fino a quando non verrà superata la situazione di incertezza politica e normativa.

Come conseguenza dello scontro tra Madrid e Barcellona, la Ceoe ha calcolato un rallentamento della crescita spagnola pari allo 0,3% del Pil: «Fortunatamente stiamo crescendo a ritmi del 3% all’anno ma l’impatto negativo sarà inevitabile». Per Angel Talavera, analista di Oxford Economics «resta confermata per la Spagna la previsione di crescita del 2,7% per il 2018. Le persistenti tensioni politiche sulla Catalogna stanno aggiungendo elementi di rischio. Vogliamo vedere con più chiarezza come evolverà la crisi politica prima di decidere ma l’aumento dell’incertezza implica una maggiore probabilità di revisione al ribasso delle nostre stime».

Rosell attribuisce alla Generalitat di Barcellona molte colpe ma non risparmia il governo spagnolo. Ed esprime «profonda tristezza» per una crisi che «sta spaccando la società catalana»: «Non basteranno anni, ci vorrà un’intera generazione per risolvere il conflitto».

