La Bce rallenta ma non «chiude» il Qe: si apre una nuova fase

No, non è un tapering. La Banca centrale europea ha ridotto il ritmo di acquisti di titoli: dai 60 miliardi attuali si passerà da gennaio a settembre 2018 («o oltre, se necessario», precisa il comunicato) a 30 miliardi al mese. In seguito non si passerà subito a zero: il presidente Mario Draghi, in conferenza stampa, lo ha escluso: «Non li interromperemo bruscamente», ha detto.



Una nuova fase per il Qe

Si è quindi semplicemente una nuova fase, che è «aperta», ha precisato Draghi, ma è anche - si può aggiungere - flessibile. È aperta perché il consiglio direttivo, ha detto il presidente, non ha discusso di “tapering” e, sia pure con qualche dissenso in più rispetto alla decisione di rallentare il ritmo degli acquisti, non ha voluto fissare un termine finale per il quantitative easing. Gli acquisti potrebbero allora prolungarsi oltre settembre, se la dinamica dei prezzi dovesse richiederlo, e in ogni caso non si può neanche concludere con certezza – come ipotizzavano diversi analisti alla vigilia della riunione – che a dicembre 2018 si riducano a zero.

Una decisione «aperta»

Il quantitative easing potrebbe persino tornare sui suoi passi: se le condizioni economiche di Eurolandia dovessero richiederlo, il ritmo degli acquisti potrebbe aumentare nuovamente. A chi obiettava, in conferenza stampa, che la Bce in quel caso potrebbe non trovare sufficienti titoli da acquistare e che quindi l'indicazione era poco credibile, Draghi ha ripetuto più volte che il programma è «abbastanza flessibile» per affrontare simili problemi. Non è sceso nei dettagli, ma sembra possibile immaginare - in questo scenario, che al momento resta del tutto ipotetico - anche un cambiamento delle regole che vincolano il quantitative easing. Durante il consiglio, in ogni caso, non è stato discusso un cambiamento dei parametri e dei limiti degli acquisti: la questione non è all'ordine del giorno.



Presenza costante sui mercati

La Bce non ha neanche modificato la sequenza dei suoi interventi. Ha precisato che il rialzo dei tassi inizierà ben oltre la fine del quantitative easing, e così accadrà per il reinvestimento dei titoli in scadenza, che avverrà senza modificare la composizione del portafoglio. Tra la fine dei due programmi non è stata però definita alcuna relazione. Dal 6 novembre, con cadenza mensile, la Bce pubblicherà inoltre l'ammontare dei reinvestimenti da effettuare nei dodici mesi successivi: una misura di trasparenza resa necessaria dal notevole valore dei titoli in scadenza nel 2018 ( si parla di diversi miliardi di euro al mese, nell'ordine della decina). Almeno fino al 2019, infine, sarà garantito in asta il pieno soddisfacimento della domanda di liquidità. In complesso, la Bce sembra proprio voler rassicurare gli investitori - e il sistema creditizio – sul fatto che la riduzione degli acquisti non è l'inizio di un disimpegno dai mercati.



Un atto di fiducia sull’inflazione

Non potrebbe essere altrimenti. Né la crescita, né l'inflazione sono su un percorso che si sostenga da solo, senza lo stimolo monetario, ha ammesso Draghi. La riduzione del ritmo di acquisti può riflettere, ha detto il presidente, la crescente fiducia nella capacità dell'inflazione di tornare all'obiettivo (al di sotto, ma vicino al 2%). La stessa Bce prevede però che i prezzi salgano nel 2018 a un ritmo medio annuo del solo 1,2%, prima di risalire all'1,5% nel 2019 (“E' un percorso a V”, ha detto Draghi). Non è un livello soddisfacente, e in una situazione in cui i prezzi sembrano guardare al passato e restare vicini ai valori dei mesi precedenti, questo andamento così lento potrebbe essere esso stesso un fattore di compressione dell'inflazione.



Il peso dei fattori globali

Draghi ha anche manifestato un certo disinteresse – ovviamente “ufficiale” – per quei fattori globali che tengono frenati i prezzi e che consiglierebbero un adeguamento, non facile, dell'obiettivo di inflazione: la delocalizzazione, che si traduce in un aumento brusco dell'offerta di lavoro, e la tecnologia. C'è molto che la politica monetaria possa fare a livello nazionale, ha detto, sia sulla crescita che sulla dinamica dei prezzi. Dopo anni di ripresa e di inflazione bassa, forse però anche le banche centrali potrebbero iniziare a domandarsi se gli obiettivi di inflazione finora prevalente sono ancora appropriati. Sia in relazione alla dinamica dei prezzi sia tenendo conto anche del peso del debito, pubblico e privato, che è stato accumulato negli anni in Eurolandia.

