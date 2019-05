Scalfarotto a Seul: «In Corea business as usual». «Un milione di turisti coreani in Italia»

TOKYO - “Ho incontrato una rappresentanza delle principali imprese italiane che operano in Corea del Sud: nessuno mi ha detto di aver rivisto i piani commerciali o di investimento a causa delle aggravate tensioni regionali. È un messaggio che ritrasmetto a tutti gli imprenditori italiani interessati: al momento non ci sono ragioni per tirare il freno su un mercato in crescita che continua a offrirci interessanti opportunità'”. Proveniente da Tokyo e prima delle tappe in Malaysia e India, il viceministro allo Sviluppo economico Ivan Scalfarotto conclude con un messaggio di fiducia la sua seconda visita (la prima di un esponente del governo italiano dopo l'insediamento del presidente Moon Jae-in) a Seul, dove nel marzo dell'anno scorso aveva debuttato all'estero nel suo nuovo ruolo persino con qualche anticipo rispetto alla nomina ufficiale.

“Business as usual”. È vero che dalla scorsa estate la situazione nella penisola ha fatto registrare un aumento di tensione. Ma - facendo un po' la tara alle dichiarazioni bellicose di Donald Trump e del leader nordcoreano Kim Jong Un - non sembra che tutto debba precipitare: Pyongyang da oltre un mese ha evitato nuove provocazioni e oggi ha dato un segnale distensivo liberando una barca sudcoreana con 10 pescatori che aveva sequestrato una settimana fa con l'accusa di attività illegali nelle sue acque. Inoltre ieri il ministro della Difesa americano Jim Mattis, visitando la zona smilitarizzata al confine con il Nord, ha dichiarato che gli Usa “non cercano la guerra” ma perseguono una soluzione diplomatica della crisi. Certo l'attesa è grande per la visita che il presidente americano fara' a Seul il prossimo 7 novembre, dopo quella a Tokyo e prima della sua trasferta in Cina.

“Mi hanno sottolineato che a Seul e' business as usual”, afferma Scalfarotto - Del resto, se veramente si dovesse arrivare a un conflitto, allora non ci sarebbero solo conseguenze commerciali, ma di portata ben più vasta e ben oltre la penisola coreana”. Incontrando un pari grado del ministero degli esteri, il viceministro ha portato la completa solidarietà italiana all'Amministrazione Moon per la crisi innescata dagli ultimi test missilistici e nucleari nordcoreani, mentre in un incontro con il viceministro del Commercio con delega agli affari internazionali e' emerso un punto di vista simile sui temi del commercio internazionale: no a protezionismi e sì a ulteriori sforzi di liberalizzazione, supporto all'approccio multilaterale del Wto e plauso per il Free Trade Agreement tra Ue e Corea del Sud. Se, dopo alcuni anni, si può studiare un aggiornamento di questo Fta, questo avverrà in una atmosfera amichevole, non nei termini in cui sta per essere rinegoziato il Korus (Washington ha chiesto con durezza di rivedere il suo accordo di libero scambio con Seul, per il quale Trump ha avuto parole di disprezzo.

Tra gli altri temi toccati nei colloqui, la volontà di favorire operazioni congiunte italo-coreane in Paesi terzi (di cui si sono avuti gia' grandi esempi negli ultimi anni nei settori delle grandi infrastrutture e dell'Oil & Gas) e il sostegno ai rapporti tra le rispettive Piccole e medie imprese (in proposito, Moon ha persino creato un nuovo ministero ad hoc).

Korea week. Intanto si è appena conclusa in Italia una “Korea Week”, settimana della cultura coreana, che ha visto numerosi eventi soprattutto a Roma, all'insegna di musica, arte, fashion ma anche con dibattiti e approfondimenti di politica internazionale. “Le relazioni Italia-Corea sono notevolmente cresciute negli ultimi anni – ha sottolineato Jong-hyun Choi, ambasciatore della Repubblica di Corea in Italia nel corso di un convegno promosso dall'istituto Affari internazionali -. L'Italia è il 3° partner europeo per la Corea con un interscambio commerciale che si avvicina a 9 miliardi di dollari, un partner importante in molte aree strategiche come l'economia, la difesa, la cultura e il turismo. Anche i coreani apprezzano sempre più il Bel Paese tanto che quest'anno, per la prima volta, il numero di turisti coreani in Italia supererà il milione di persone grazie anche a 20 voli settimanali diretti e alle due linee aeree che collegano agevolmente i due Paesi”. “Apprezzo molto – ha proseguito l'ambasciatore - il ruolo che il governo italiano sta svolgendo, in qualità di Paese che presiede sia la Commissione dell'ONU per le sanzioni alla Corea del Nord sia il G7, per fare pressione insieme alla comunità internazionale sulla Corea del Nord affinché abbandoni immediatamente lo sviluppo del proprio programma nucleare e missilistico”.

Ferdinando Nelli Feroci, Presidente IAI, ha sottolineato che l'istituto ha “voluto contribuire a una migliore conoscenza delle grandi potenzialità di sviluppo delle relazioni tra Italia e Corea. In un contesto caratterizzato da gravi fattori di instabilità nella penisola coreana, che sono una diretta conseguenza del programma nucleare della Corea del Nord, Italia e Repubblica di Corea hanno un interesse convergente a rafforzare ed intensificare il loro rapporto sia nella dimensione economica che in quella politica”. Economia, difesa, cultura e turismo - e' stato sottolineato nel convegno - sono le aree in cui si sviluppano le maggiori sinergie tra Italia e Corea. Un solo esempio: saranno un milione i turisti coreani che, quest'anno, visiteranno l'Italia.

A Tokyo dossier bresaola in sblocco. Scalfarotto il mese prossimo sarà in Vietnam, e poi di nuovo in Cina. Nella tappa precedente a Tokyo, tra l'altro, è' emerso che si sta profilando finalmente la possibilità per gli operatori italiani di esportare la bresaola sul mercato giapponese. “Abbiamo appreso dal Ministero della Salute giapponese la disponibilità a concludere in tempi brevi il negoziato per l'apertura di questo mercato ai prodotti lavorati di carne di manzo, tra cui in particolare la bresaola - ha dichiarato Scalfarotto, che a Tokyo aveva presieduto in ambasciata a un “tavolo agroalimentare” con i principali importatori giapponesi -. Ci è stato proposto di concentrarci in una prima fase sui prodotti realizzati con carne di manzo italiana. Siamo ovviamente interessati ad ottenere l'autorizzazione all'esportazione verso il Giappone della bresaola realizzata anche con carni di provenienza estera. Ad ogni modo l'apertura giapponese è un'ottima notizia, che al mio rientro in Italia valuteremo con le altre competenti autorità, in particolare il nostro Ministero della Salute, e con le associazioni di categoria. Alcune di queste, come Federalimentare e Assocarni, hanno già espresso un forte interesse ad aprire l'importante mercato giapponese ai prodotti a base di carne bovina ottenuti da animali nati e allevati in Italia”.

