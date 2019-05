Barzani si dimette, Kurdistan iracheno nel caos

Solo contro il mondo intero, orfano del sostegno dei suoi tradizionali alleati, aveva voluto il referendum sull’indipendenza del Kurdistan iracheno. A tutti i costi. Ci era riuscito, ottenendo un plebiscito a favore del sì lo scorso 25 settembre. Ma pagando un prezzo altissimo. L’offensiva, nei giorni seguenti, dell’esercito iracheno, che si è ripreso in pochi giorni quasi tutte le zone contese controllate dai curdi, inclusa la strategica Kirkuk, è stata vissuta dalla popolazione curda come una tragedia nazionale.

Sempre più isolato sul fronte estero (Iran, Iraq e Turchia avevano subito reagito con pesanti minacce seguite in alcuni casi da rappresaglie politiche e commerciali), ma anche sul fronte interno, Massoud Barzani, presidente del Governo regionale del Kurdistan iracheno (Krg) e leader del partito di maggioranza (il Kdp), ha annunciato ieri le sue dimissioni, lasciandosi dietro il caos.

L’annuncio di Barzani

«Rifiuto di continuare nella posizione di presidente – ha scritto Barzani in una lettera ieri mattina– e consiglio il parlamento di risolvere la questione dei doveri e dei poteri del presidente in modo che non ci sia un vuoto di potere». Poi nel tardo pomeriggio ha dichiarato, amareggiato: «Nessuno è stato accanto a noi se non le nostre montagne». Una chiara allusione ai tradizionali alleati del Kurdistan, in prima linea gli Stati Uniti, che hanno sin da subito espresso la loro contrarietà ad un voto che, ai loro occhi, doveva essere assolutamente rimandato. «Perché Washington vuole punire i kurdi?», ha poi continuato Barzani. «Senza l’aiuto dei peshmerga (le efficienti milizie curde, ndr) le forze irachene non avrebbero potuto liberare da sole Mosul dall’Isis».

Il fronte interno curdo: una polveriera pronta a esplodere



Ora il Kurdistan deve nuovamente fare i conti con se stesso, con le lotte clandestine e le rivalità mai sopite. Lo si è visto già ieri. Poco dopo l’annuncio di Barzani, gruppi di giovani armati di bastoni hanno assaltato la troupe della tv Rnt, vicina all’opposizione. Altri gruppi hanno cercato di fare irruzione nel Parlamento. Che poco prima aveva accolto e approvato le dimissioni del presidente. Settanta i voti a favore, 23 i contrari. In serata a Erbil, “capitale” del Kurdistan iracheno, sono stati uditi anche colpi di arma da fuoco (sembra non via siano feriti). Questa mattina, infine, alcuni membri del Puk, l’unione patriottica del Kurdistan, lo storico partito rivale del Kdp, avevano riferito di numerosi saccheggi nei loro uffici nella regione di Duhok, controllata dal partito di Barzani. Non sono segnali incoraggianti.

Le divisioni tra i partiti politici

Il Puk e Gorran, i due maggiori partiti di opposizione, si erano opposti sin dal principio al referendum, ritenuto da loro prematuro e rischioso. Rinfacciando a Barzani di volerlo subito per distrarre l’opinione pubblica dalla disastrosa crisi economica che sta mettendo in ginocchio il Kurdistan iracheno e consolidare la sua posizione al solo fine di restare al potere. Da Sulaymaniyah, roccaforte del Puk, Shanaz Ibrahim, politica esperta e funzionario del comitato esteri del Puk, era stata davvero chiara. «Non c’è mai un momento perfetto per un referendum sull’indipendenza, ma questo è il peggiore degli ultimi 25 anni. Non esiste un’agenda politica».

Eletto per la prima volta nel 2005 presidente del Krg, e confermato 5 anni dopo, Barzani aveva poi ottenuto in via eccezionale un’estensione del mandato fino al 2015. Da allora, complice anche il caos istituzionale, la chiusura del Parlamento e la guerra contro l’Isis, era rimasto al potere. Da tempo Gorran e il Puk accusavano di gravi atti di corruzione il partito di Barzani, puntando il dito soprattutto sulla gestione delle rendite petrolifere, ai loro occhi estremamente opaca. Accuse rivolte al presidente anche dal Governo centrale di Baghdad,che aveva confermato l’esistenza di un accordo (diffuso anche da Wikileaks) tra il Krg (che lo ha smentito) e la Turchia per vendere parte dei pozzi di petrolio curdi in cambio di 5 miliardi di dollari.

Che il Kurdistan fosse diviso non era dunque un segreto. Ancora oggi, nelle rispettive province i maggiori partiti ne gestiscono la sicurezza con proprie milizie e amministrazioni. Che rispondono alle autorità politiche locali e non al potere centrale.

Ed è questo il rischio. Le profonde divisioni tra i partiti curdi, l’amarezza per un referendum risultato controproducente, e la successiva perdita delle zone contese che erano riuscite a riconquistare dopo l’avvento dell’Isis, sta esasperando gli animi dei kurdi.

La guerra civile tra il Puk del leader Jalal Talabani (figura di spicco ed ex presidente dell’Iraq), deceduto in settembre, e il Kdp di Barzani, aveva precipitato la regione nella guerra civile a cavallo tra il 1994 ed il 1998.

Chi può ora garantire ora che le diverse anime del Kurdistan iracheno non imbraccino ancora le armi ?

La misteriosa caduta di Kirkuk



La misteriosa caduta di Kirkuk, e delle città contese, è una vicenda ancora tutta da chiarire.

Rivendicata dai curdi come loro, la più cosmopolita delle città irachene aveva rischiato di cadere nelle mani dell’Isis nel luglio 2014, quando l’esercito di Baghdad si squagliò come neve al sole davanti all’avanzata dei jihadisti. L'intervento degli efficienti peshmerga curdi aveva impedito allo Stato islamico di mettere le mani su una città di un milione e mezzo di abitanti nel cui sottosuolo su nascondono grandi riserve di greggio. Da allora i curdi avevano controllato la città esportando attraverso la Turchia buona parte del petrolio estratto nei suoi ricchi giacimenti. Cosa che aveva mandato su tutte le furie il Governo centrale di Baghdad.

Con pragmatismo, senza dirlo esplicitamente, molti politici iracheni consideravano Kirkuk perduta. A meno di non pagare dolorose concessioni politiche ed economiche al Krg per riannetterla al territorio iracheno. D’altronde Kirkuk è importante per tutti. Perché tutti vogliono mettere le mani sui suoi giacimenti. Complessivamente oggi hanno una capacità di 435mila barili al giorno. Ma il loro potenziale è probabilmente il doppio. E le grandi riserve che il sottosuolo di Kirkuk nasconde - 15 se non 20 miliardi di barili - sono un bottino a cui è difficile rinunciare.

Poi improvvisamente il crollo, il 16 ottobre. Baghad riprende possesso di Kirkuk, quasi senza sparare un colpo. Poi in pochi giorni è la volta di tutti i suoi ricchi giacimenti petroliferi, difesi da trincee e dall’artiglieria pesante dei peshmerga. La maggior parte dei peshmerga, semplicemente, abbandona i suoi presidi e si ritira. Pochi giorni dopo l’esercito iracheno riesce a riconquistare anche altre zone contese, rivendicate dai curdi come loro territorio storico, per quanto non facciano ufficialmente parte della regione del Kurdistan iracheno. Il governo regionale del Kurdistan iracheno vede così il territorio controllato dalle sue forze ridursi di quasi il 40 per cento. Barzani grida al tradimento. Accusa le milizie peshemerga fedeli al Puk di aver complottato con gli iracheni alle sue spalle. Il Puk respinge le accuse al mittente. Qualcosa, tuttavia, è successo.

Yousif Mohammed, esponente di spicco del partito Gorran e presidente del Parlamento curdo, lo aveva previsto sin dall’inizio. «Se il Kurdistan proclamasse unilateralmente la sua indipendenza, l’Iraq si frantumerebbe - ci aveva spiegato in un’intervista - . Il solo modo di divenire indipendenti è farlo attraverso negoziati con Baghdad. Non è il momento di indire un referendum. Il rischio è perdere le aree contese che noi consideriamo curde e rappresentano il 43% del nostro territorio».

Baghdad aveva ripetutamente chiesto le dimissioni di Barzani, Ankara e Teheran erano state durissime con lui. Ora è possibile che senza “l’uomo del referendum” i Paesi vicini, ma anche lo stesso Iraq, possano provare a riprendere i negoziati per risolvere la crisi. L’Iran ha fatto sapere che nei prossimi giorni riaprirà le frontiere col Kurdistan iracheno e toglierà le restrizioni.

Ma prima di vedersela con i vicini, i kurdi dovranno vedersela con sè stessi . L’alternativa a un credibile accordo politico è il caos.

© Riproduzione riservata