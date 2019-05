Dopo il permesso di guidare, le donne saudite potranno andare anche allo stadio

Dopo lo “storico” permesso di guidare l’auto, le donne saudite potranno andare anche allo stadio per assistere ad eventi sportivi.

A dare la notizia, questa mattina, Turki Al Asheikh, presidente dell’Autorità Generale dello Sport e del Comitato Olimpico dell’Arabia Saudita: «Cominceremo a ristrutturare i principali stadi a Riad, Dammam e Gedda (le tra maggiori città dell’Arabia, Ndr) affinché possano ricevere le famiglie a partire dal 2018».

Può sembrare una notizia di secondo piano. Ma in questo Paese conservatore, culla dell’islam wahabita (una delle più rigide versioni dell’Islam sunnita), si tratta di una nuova apertura nei confronti delle donne volta ad intraprendere quel graduale processo di modernizzazione economica e sociale tanto voluto dal nuovo erede al trono, il principe Mohammed bin Salman.

Conosciuto anche con l’acronimo MbS, Salman, appena 32 anni, è l’ideatore dell’ambizioso progetto “'Vision 2030”. Il cui difficile obiettivo è affrancare l’Arabia dal giogo della petro-dipendenza, diversificare l’economia, privatizzarla e alleggerirla dalla pesante burocrazia.



Un percorso “rivoluzionario” in cui la modernizzazione tecnologica dovrebbe necessariamente essere accompagnata a una modernizzazione dei costumi.

«Stiamo semplicemente tornando a credere in ciò che credevamo. Un Islam moderato aperto al mondo e a tutte le religioni. Il 70% dei sauditi ha meno di 30 anni e, onestamente, non sprecheremo 30 anni della nostra vita a combattere convinzioni estremiste. Le distruggeremo immediatamente. Vogliamo una vita normale. Una vita nella quale la nostra religione si traduca in tolleranza», ha dichiarato pochi giorni fa “Mbs” in occasione dell’annuncio di un progetto da 500 miliardi di dollari per costruire Neom, una città industriale all’avanguardia sulle sponde Mar Rosso.

La revoca del divieto di guidare per le donne

Sfidando il disappunto degli influenti teologi wahabiti, il 26 settembre, il Governo saudita aveva annunciato la revoca del divieto di guida per le donne . Prima di allora chi di loro infrangeva il divieto rischiava una pena di 10 frustate.



L’autorità sportiva del regno ha fatto sapere che presto inizieranno i lavori per fare in modo che i tre stadi «siano pronti ad accogliere le famiglie dall’inizio del 2018». Come parte dei cambiamenti saranno creati all’interno ristoranti, caffè e maxischermo.

In verità non si tratta di una prima assoluta. Il 23 settembre scorso il governo aveva permesso alle donne di andare allo stadio per prendere parte alle festività in occasione dell’87esimo anniversario della fondazione del regno. Sono ancora piccoli passi. Per quanto da alcuni anni sia stato loro concesso il diritto di voto, e in alcune circostanze di essere eleggibili, le donne saudite soffrono ancora di severe restrizioni alla loro libertà. Anche perché restano sottoposte alla tutela degli uomini – quasi sempre il marito, il fratello o il padre, - per avere il permesso agli studi o per viaggiare. La strada verso una forma embrionale di emancipazione, insomma, è ancora lunga. E percorrerla non sarà facile. Né rapido.

