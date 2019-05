I fantasmi dello tsunami in un nuovo libro

TOKYO - Non e' un racconto esaustivo del disastro che colpi' il Giappone l'11 marzo 2011 causando oltre 18.500 morti, ma il tentativo riuscito di cogliere il lato umano e anche quello un po' misterioso della tragedia dello tsunami - con le sue conseguenze psicologiche su una intera regione - soprattutto attraverso il trauma dei genitori dei bambini di una scuola elementare di Ishinomaki, gli unici scolari a perire in massa: una sorta di mistero, con oscuri aspetti successivi, come una serie di apparizioni di spiriti inquieti riportate da un numero impressionante di fonti.



Fantasmi dello tsunami (“Ghosts of the tsunami”, Jonathan Cape/Penguin Random House) e' il nuovo libro del corrispondente di “The Times” e scrittore Richard Lloyd Parry, che sta gia' per essere tradotto il varie lingue. “Ero a Tokyo quel venerdi' pomeriggio del terremoto e immediatamente sono andato nelle zone dello tsunami – dice Lloyd Parry - Una intera costa spazzata via, il peggior disastro in termini di vite umane dalla bomba atomica di Nagasaki. La questione e ‘ come si possa catturare questo terribile evento: si può raccontarne solo una frazione. Mi sono imbattuto in due storie che mi hanno fornito una chiave”



La scuola Okawa, in un piccolo villaggio dell'entroterra di Ishinonaki, fu travolta anche se si trova a vari chilometri dal mare, in quanto l'onda assassina riusci' a risalire lo spazio aperto creato dal principale fiume della regione. “Altrove tutti gli scolari si sono salvati: nessuna scuola e' crollata, nove furono colpite dallo tsunami ma senza conseguenze (con una sola eccezione), gli insegnanti seguirono le procedure tante volte messe in pratica per training. Solo li' , 51 minuti dopo il terremoto, praticamente tutti i bambini sono morti, 74 su 78 ,e anche tutti gli insegnanti tranne uno. In seguito, la domanda e il tormento erano sempre quelli: come e' stato possibile? Una collina dietro la scuola era facilmente raggiungibile, il bus stava aspettando con i motori accesi. C'e' una componente inquietante di mistero”, afferma l'Asia Editor del “Times”.



“Sono andato molte volte da quelle parti. Dopo alcuni mesi cominciarono a diffondersi storie di fantasmi e apparizioni. Un tassista, ad esempio, riferiva di un passeggero salito e poi sparito dal sedile posteriore dopo aver richiesto di esser portato a un indirizzo non piu' esistente. Un monaco buddista ha esorcizzato due persone che sembravano possedute dagli spiriti irrequieti dei morti nello tsunami. Anche senza credere al soprannaturale, certo tutto questo rivela qualcosa del trauma psicologico collettivo provocato dal disastro in una intera regione”. Comunque non fu solo quello che gli anglosassoni chiamano un “Atto di Dio”: fu anche un disastro umano, evitabile, tanto da provocare nei genitori una forte tensione tra il dolore e la determinazione a chiedere risposte anche alle riluttanti e imbarazzate autorita'. Chi ha perso persone alle quali era legato leggera' il libro di Parry con qualche brivido. Altri loderanno la sua scrittura, gia' molto apprezzata nel suo lavoro precedente “People Who Eat Darkness” su uno sconvolgente crimine avvenuto a Tokyo.

