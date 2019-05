Perché in Italia usciamo di casa solo a 31 anni (e in Svezia a 21)

Dieci anni e cinque mesi. Almeno. È il “ritardo” medio di un giovane italiano rispetto a un suo coetaneo scandinavo nell'uscita da casa dei genitori: se uno svedese abbandona il nido domestico a un'età media di 20,8 anni, prima ancora di intascare una laurea di primo livello, un suo coetaneo italiano deve aspettare fino ai 31,3 anni per tagliare lo stesso traguardo. Il tutto mentre si registrano tempi più lunghi anche sull'età media del debutto nel mondo del lavoro o la nascita del primo figlio - quando si decide di averne uno.



Un report pubblicato da Eurostat («La vita di uomini e donne in Europa - Un ritratto statistico») conferma lo sfasamento vissuto dai giovani italiani sui «passaggi decisivi» per il salto all’età adulta . Gli italiani si svincolano dai genitori a una media di 30,4 anni (31,8 gli uomini, 29 anni le donne) contro i 26,1 anni della media Ue (27,1 anni gli uomini, 25,1 le donne), mentre la prima occupazione scatta a 26,5 anni (25 anni gli uomini, 28 le donne) contro i 22,5 anni della media europea (23 anni gli uomini, 22 le donne).

Un ritardo di quattro anni. L’età di laurea c’entra, ma...

Una delle ipotesi è che i giovani escano di casa (e inizino a lavorare) tardi perché impiegano più tempo del dovuto a finire gli studi. L’analisi trova riscontri, ma spiega solo parte del fenomeno. Secondo l’ultimo Profilo dei laureati di AlmaLaurea, un consorzio che riunisce oltre 70 atenei italiani, l’età media di laureati italiani è pari a 24,9 anni per i corsi di primo livello, 26,9 per i corsi magistrali a ciclo unico e 27,5 per i corsi magistrali biennali. Si parla di un valore abbastanza elevato in termini assoluti e rispetto alle scadenze canoniche dei corsi, ma il trend si sta invertendo e i numeri non sono così distanti da quello dei paesi considerati «virtuosi». Da un lato i tempi si sono accorciati fino a far risparmiare circa un anno rispetto alla tabella di marcia di un decennio fa: dai 27,1 anni di età di laurea nel 2006 ai 26,4 che si registrano oggi nella media fra laureati triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico; dall’altro il range anagrafico dei neodottori italiani è simile, se non migliore, di quello che si registra in paesi del Nord Europa. Secondo dati Ocse, l’età media della prima laurea triennale viaggia sui 22-25 anni in Danimarca, 22-26 anni in Svezia e 23-26 anni in Finlandia.

...pesano instabilità e (l’assenza di) sussidi

A far scattare il rallentamento dei giovani italiani sono insomma fattori che vanno anche oltre i tempi morti della laurea «3+2» o la scarsa puntualità che si registra nella conclusione degli studi. Sul fronte lavorativo, il ritardo nel primo impiego sembra connesso alla difficoltà di stabilizzarsi. L’Eurostat parla di «employment», condizione che va intesa esclusivamente come sinonimo di occupazione in pianta stabile. E il traguardo in questione non è così immediato in Italia, a giudicare dai dati sulla quota di giovani “intrappolati” in formule di tirocinio o collaborazioni senza un contratto definitivo. Qualche esempio, solo per restare fra i più recenti? Circa il 70% delle azioni di politica attiva avviate nell’ambito della Garanzia Giovani al 30 giugno 2017 è rappresentata da tirocini extra-curricolari (cioè stage), contro una quota di appena l’8,1% di modelli di formazione finalizzata all’inserimento lavorativo. Ed è indicativo che il tasso di part-time involontario, cioè il tempo pa rziale imposto dal datore di lavoro, sia lievitato nella fascia 25-34 anni dal 47,8% del 2007 al 72,3% del secondo trimestre 2o17.

Stabilità lavorativa a parte, i giovani europei costruiscono la propria indipendenza su una rete di protezione sociale e incentivi che non trova riscontri in Italia. Con conseguenze evidenti sul primo step per l’emancipazione dal nucleo domestico, ossia la possibilità di trasferirsi in un’abitazione diversa da quella dei genitori. In Svezia, dove si esce di casa a 20,7 anni, gli studenti hanno accesso a un assegno mensile fin dalla scuola secondaria (equivalente a circa 108 euro al mese) che perdura fino ai 20 anni e sfocia in ulteriori forme di sussidio per mantenere affitti e studi universitari garantiti dalla Centrala studiestödsnämnden (l’Istituto nazionale studentesco svedese). In Danimarca, dove si abbandona in definitiva la casa dei genitori a 21 anni esatti, lo Stato investe l’1% del suo Pil per far accedere circa 500mila giovani l’anno ai suoi programmi di supporto. Gli assegni mensili sono disponibili a tutti dai 18 anni in poi, con un rialzo negli anni successivi: l’assegno fissato per il 2017 è pari all’equivalente di circa 808 euro mensili lordi per tutti i beneficiari dai 20 anni in poi.

